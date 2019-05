Valve decide di mantenere le recensioni positive di Assassin' s Creed Unity nonostante il

eurogamer

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Come vi avevamo riportato qualche tempo fa,ha deciso di mettere a punto nuove misure per contrastare il "review bombing", un fenomeno in cui grandi gruppi di persone si coordinano e lascianonegative nel tentativo di convincere le software house a rivedere la propria posizione in merito ad argomenti tra i più disparati.Ora però la società si trova davanti ad un nuovo fenomeno, ovvero il review bombing "positivo". Come riporta VG247, ad aprile, Ubisoft ha deciso di distribuire delle copie gratuite di'ssu PC in seguito al tragico incidente accaduto a Parigi, quando la Cattedrale di Notre-Dame ha preso fuoco. Oltre a questo la compagnia ha donato 500.000 euro per la ricostruzione della cattedrale.In seguito al rilascio del gioco a titolo gratuito, moltissimi utenti hanno cominciato a pubblicareall'interno di Steam. A differenza ...