Una meteora illumina la notte australiana

Astronomia : scoperta Una meteora che 'racchiude' una cometa : In un ghiaccio dell'Antartide è stato trovato un meteorite che nasconde qualcosa di unico: un frammento di cometa . Questa incredibile scoperta potrà offrire indizi agli studiosi sulla formazione, la struttura e l'evoluzione del sistema solare. La scoperta appartiene a un gruppo guidato dalla Carnegie Institution of Science. Ora nuovi campi di ricerca potranno aprirsi grazie a questo ritrovamento. Il meteorite che contiene un frammento di ...

Attimi di terrore in Russia - “Sembrava un missile - un aereo in fiamme - un UFO” : 3ª esplosione di Una meteora negli ultimi 4 mesi [FOTO e VIDEO] : Luminoso e rumoroso con una lunga coda verde e gialla, un oggetto ha solcato i cieli della Russia, facendo temere ai residenti un attacco aereo o un’invasione aliena. Siamo nella regione di Krasnoyarsk e quanto successo ha letteralmente terrorizzato i presenti: i pedoni sono corsi a cercare riparo mentre le persone al volante si sono fermate con le auto sulle strade. “Sono andata in panico poiché aveva il suono e l’aspetto di un aereo in ...