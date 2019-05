Roland Garros 2019 | qualificazioni maschili | Salvatore Caruso | Stefano Travaglia e Simone

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Sei italiani sono scesi oggi in campo per gli incontri di secondo turno delleal tabellone principale del singolare maschile del. Si sono qualificati per il terzo turno, numero 148 del mondo, che malgrado abbia perso una volta il servizio per set ha rifilato un doppio 6-2 al cinese Zhang Ze, e, numero 120, che ha regolato con un doppio 6-4 il croato Nino Serdarusic, numero 299, anche lui perdendo un servizio per set. Si è ritirato Gianluca Mager, numero 143 del mondo, sul 3-0 sotto nel terzo set dopo aver vinto il primo per 6-4 e perso il secondo al tie-break contro il colombiano Santiago Giraldo, ex numero 28 nel 2014 e ora 213. Eliminati in due setNapolitano, numero 179, che si è arreso in due set, 6-4 6-1, al tedesco Oscar Otte, numero 145, e Gianluigi Quinzi, numero 200, che si è inchinato anche lui in due set, ...

