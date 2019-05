Rakitic come Vidal e Modric | sbattuta la porta in faccia all’Inter

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ivannon giocherà nell’Inter nella prossima stagione, il calciatore lo ha detto abbastanza chiaramente al Mundo deportivo Ivanha deciso di chiarire una volta per tutte le proprie intenzioni in merito al futuro, chiudendo lainall’Inter. Il calciatore, parlando al Mundo Deportivo, ha fatto sapere di non aver alcuna intenzione di lasciare il Barcellona: “Non so da dove arrivino certe notizie, sono orgoglioso dell’interesse dei nerazzurri che è un club imntissimo in cui giocano miei compagni di nazionale, ma io sto molto bene al Barcellona e sono felice. Non ho altri pensieri“. Dunque ennesimo caso “alla”per i tifosi nerazzurri, voci di corridoio non confermate poi dai fatti. L'articololainall’Inter ...

Gabry09053 : @FabioRussello @restivogabriele Un po come Rakitic e Vidal all'Inter - alanthefrizz : @eccave91 Milinkovic costa ben più di Rakitic così come Rabiot, Ndombele non giudico perché non conosco e Tolisso m… - eccave91 : Rakitic da evitare come la peste, giocatore finito. -