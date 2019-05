Formula 1 – Verstappen | i progressi del motore Honda e la… maturità | “sto invecchiando | è

Formula 1 - Max Verstappen senza freni : “penso al titolo mondiale. Futuro? Vorrei provare la… MotoGp” : Il pilota della Red Bull ha svelato quelli che sono i suoi obiettivi per il prossimo futuro, ammettendo anche di voler provare un domani la MotoGp Terzo posto in classifica alle spalle delle due Mercedes, Max Verstappen ha cominciato alla grande la sua stagione mettendosi alle spalle le due Ferrari di Vettel e Leclerc. Photo4/LaPresse Il pilota olandese è ormai quasi un veterano in Formula 1, considerando le tre stagioni già alle spalle ...

Formula.1 : Gp Spagna. vince Hamilton davanti a Bottas e Verstappen : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto Bottas

Formula 1 – Verstappen non si monta la testa dopo il podio di Barcellona : “bello essere davanti alle Ferrari - ma…” : Max Verstappen contento ma non troppo: le parole dell’olandese della Red Bull al termine del Gp di Spagna Quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Lewis Hamilton trionfa al Gp di Spagna, lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas e Max Verstappen. Ancora una gara deludente per la Ferrari, che chiude a Barcellona con Vettel e Leclerc rispettivamente quarto e quinto. photo4/Lapresse La Red Bull dunque sorride per un ottimo risultato ...

Formula 1 – Hamilton e Bottas felici per la doppietta - Verstappen sbircia la Mercedes : le parole dei piloti dopo la gara di Barcellona : Ancora una doppietta Mercedes a Barellona. Hamilton e Bottas contenti del risultato, Verstappen pizzicato a sbirciare la Mercedes da vicino: le parole dei piloti dopo la gara Anche a Barcellona è la Mercedes a dettare legge. Le Frecce d’Argento firmano l’ennesima doppietta stagionale, chiudendo al primo e al secondo posto con Hamilton che questa volta precede il compagno (e poleman ieri) Bottas. Max Verstappen chiude il podio e ...

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Hamilton supera Bottas - Verstappen davanti alle Ferrari : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...

Formula 1 – Verstappen ottimismo in vista della gara in Spagna : “il distacco è grande - ma c’è qualcosa che mi dà fiducia” : Max Verstappen consapevole del distacco dalle Mercedes dopo le qualifiche del Gp di Spagna, ma ottimista in vista della gara: le parole dell’olandese della Red Bull La Mercedes domina ancora una volta: doppietta delle Frecce Argento nelle qualifiche del Gp di Spagna, con Valtteri Bottas che ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, lasciandosi alle spalle Hamilton a Barcellona. Terzo posto per Sebastian Vettel, seguito ...

Formula 1 – Verstappen di poche parole dopo le Fp2 a Barcellona : “non male oggi” : Max Verstappen breve e conciso dopo le seconde libere del Gp di Spagna: le parole dell’olandese della Red Bull Quinto tempo per Max Verstappen nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna, che ha visto Valtteri Bottas confermarsi il più veloce dopo il miglior tempo segnato nella sessione mattutina. L’olandese della Red Bull non è stato di molte parole al termine delle Fp2, ma è apparso rilassato e ...

Formula 1 – Verstappen manda a quel paese Bottas durante le prime libere del Gp di Barcellona [VIDEO] : Valtteri Bottas fa arrabbiare Max Verstappen nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: l’olandese della Red Bull manda a quel paese il pilota Mercedes Sono iniziate le prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono finalmente in pista per preparare al meglio la loro gara di domenica, sul circuito del Montmelò. Non sono mancati i colpi di scena sin dalle prime battute: Max Verstappen ha infatti mandato ...

Formula 1 – Punto bonus per il giro veloce - Verstappen critico sulla novità del 2019 : “favorisce le squadre di punta” : Max Verstappen critica la novità introdotta nella stagione 2019 di Formula: ecco perchè il Punto bonus per il giro veloce non piace all’olandese della Red Bull La stagione 2019 di Formula 1 ha introdotto un’importante novità, quella del Punto bonus per il pilota più veloce in gara. Non tutti però hanno apprezzato questa novità, tra coloro che la criticano c’è anche Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha così ...

Formula 1 - Chris Horner mette le cose in chiaro : “Verstappen guiderà la Red Bull al 100% anche l’anno prossimo” : Il team principal della Red Bull ha blindato Max Verstappen, confermando che rispetterà il suo contratto in scadenza nel 2020 Il contratto di Max Verstappen scade nel 2020, ma la Red Bull non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia in vista della prossima stagione. photo4/Lapresse La Mercedes ha già preso informazioni sul pilota olandese, che ha ammesso di non avere avuto contatti con Wolff, nonostante le indiscrezioni trapelate per ...

Formula 1 – Il Gp d’Azerbaijan regala sensazioni positive a Verstappen : “cercheremo di migliorare ancora a Barcellona” : Le sensazioni di Max Verstappen dopo il quarto posto conquistato oggi al Gp d’Azerbaijan: le parole dell’olandese della Red Bull Non era mai accaduto prima, la Mercedes è entrata nella storia con la sua quarta doppietta consecutiva in questa stagione 2019 di Formula 1 iniziata col botto. La Ferrari, ancora una volta, non è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote alle Frecce Argento, che celebrano a Baku la vittoria di ...

Formula 1 – Dalle speranze di podio al timore di Leclerc - Verstappen non ha dubbi : “Charles si unirà alla lotta” : Max Verstappen commenta le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan: il parere del pilota olandese della Red Bull Le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan si sono concluse con il predominio delle Mercedes. Valtteri Bottas poleman di giornata e Lewis Hamilton ad inseguirlo, hanno sancito la supremazia delle frecce d’argento, che ancora una volta hanno messo dietro le Ferrari. Un Sebastian Vettel terzo e un ‘incidentato’ ...

Formula 1 – Due Mercedes in prima fila - Vettel e Verstappen inseguono : la griglia di partenza del Gp di Baku : Valtteri Bottas precede Hamilton nella griglia di partenza del Gp di Baku, seconda fila invece per Vettel e Verstappen prima fila tutta Mercedes sulla griglia di partenza del Gp di Azerbaijan, Valtteri Bottas beffa proprio nei secondi finali il compagno di squadra Hamilton, piazzandosi davanti a tutti. Un grande risultato per le Frecce d’Argento, che domani dovranno guardarsi le spalle da Vettel e Verstappen, che scatteranno in ...

Formula 1 – Verstappen critico sulla pista di Baku e contento del motore : “funziona benissimo” : Max Verstappen commenta le seconde prove libere del Gp d’Azerbaijan: il pilota della Red Bull soddisfatto, ma non troppo Un incidente di George Russell, a causa di un tombino, ha fatto annullare le prime prove libere del Gp d’Azerbaijan. Dopo il controllo di tutti i 300 tombini della pista semi-cittadina di Baku, le FP2 sono terminate nel segno di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, segnando il tempo di 1:42.877, si è ...