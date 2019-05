A Torino la mostra personale di Irene Kung

Presenze da record alla Mostra di Torino su cinema e fumetti : prorogata fino al 17 giugno : La Mostra Gulp! Goal! Ciak! su cinema e fumetti, curata da Luca Raffaelli e organizzata al Museo del cinema di Torino, nella Mole Antonelliana, ha ottenuto un enorme successo di pubblico, tanto che il termine dell'esposizione, inizialmente previsto per il 20 maggio, è stato spostato al 17 giugno. I dati non lasciano dubbi sulla ratifica dell'interesse sancito dai visitatori e l'incremento si è registrato, in particolare, nel lungo ponte ...

Il fotogiornalismo vintage in mostra a Torino : Nel 2015 Intesa Sanpaolo acquista il patrimonio dell’agenzia fotogiornalistica Publifoto, fondata nel 1937 a Milano da Vincenzo Carrese e chiamata inizialmente Keystone. In questo vasto archivio sono state conservate centinaia di immagini che raccontano la storia del nostro Paese dalla fine degli anni Trenta al 1981, anno della scomparsa del fondatore. Quel ricco patrimonio è oggi in mostra con 240 immagini a Torino presso CAMERA ...

Salone del Libro Torino - la mostra dei grandi testamenti della storia : Giuseppe Garibaldi ha pianificato ogni dettaglio («Il mio cadavere sarà cremato con legna di Caprera nel sito da me indicato con asta di ferro ed un pizzigo di cenere»); Giuseppe Verdi ha imposto esequie semplici («Ordino che i miei funerali siano modestissimi e siano fatti allo spuntar del giorno o all’Ave Maria di sera senza canti e suoni»); Luigi Pirandello ha voluto semplicemente scomparire («Carro d’infima classe, quello dei poveri. Nudo. E ...

La Peugeot 403 "Familiale" di Aldo Moro in mostra a Torino : Questa esposizione si inserisce nel percorso di approfondimento e documentazione del Mauto che racconta, attraverso le automobili, la storia sociale, industriale, economica e politica del Novecento. ...

Juventus-Torino - le pagelle granata : Izzo ha la calamita nei piedi - Berenguer mostra i muscoli : SIRIGU - voto: 6,5 Primo pericolo dopo la rete di Lukic: immediata la respinta su Matuidi. Prima e dopo è abile a bloccare i cross rasoterra e sigillare le traiettorie in quota: CR7 lo beffa senza ...

Kermode sulle ATP Finals a Torino : 'Scelta per la passione dimostrata' : 'Lo crediamo davvero, quando abbiamo cominciato a lavorare a questa decisione siamo stati travolti dalla passione delle persone che sono coinvolte nel mondo del tennis in Italia . Torino ha ...

"Leonardo da Vinci : disegnare il futuro" in mostra a Torino : ... quello di Leonardo per la battaglia di Anghiari e i combattimenti di nudi di Raffaello provenienti da Oxford, si presenta ciò che Benvenuto Cellini definì "la scuola del mondo". In mostra è presente ...

Sarà in Biennale - ma intanto Ludovica Carbotta è in mostra a Torino : ... tra scienze naturali e applicazioni tecnologiche, promuove i fondamenti dell'arte come chiavi di lettura per comprendere le forze e i segreti che governano il mondo. Nella Città del Sole , il ...

Prandelli mostra insofferenza a poche ore da Genoa-Torino : 'Qui ho avuto solo 4 mesi' : Subito dopo la sconfitta contro la Sampdoria nella stracittadina, Enrico Preziosi e Cesare Prandelli si sono confrontati, con il presidente del Genoa che ha voluto rinnovare la propria fiducia al tecnico. Dopo la conferma del patron rossoblu, anche il direttore generale Giorgio Perinetti ha ribadito la volontà della società, volontà che lo stesso Prandelli nutre per il futuro ma che passa inevitabilmente dai risultati sul campo. Ad oggi insomma ...