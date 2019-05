Trovato con 120 ovuli di droga nello stomaco | arrestato 24enne

Roberto Farnesi a Vieni da me/ 'Con Lucya ho Trovato la serenità - ora un figlio' : Roberto Farnesi racconta il suo amore con Lucya a Vieni da me svelando di essere pronto per un figlio, ma dice no al matrimonio.

L’erede della Coca Cola nei guai : Trovato con 5mila piante di cannabis - con lui Rhys Meyers : Alki David, erede della Coca Cola Hellenic, è stato arrestato sull'isola caraibica di St. Kitts dopo che funzionari della dogana hanno trovato nel suo jet privato ben 5mila piantine di cannabis, per un valore totale di 1,3 miliardi di dollari. Insieme a lui c'erano anche il suo socio in affari, Chase Ergen, e l'attore irlandese Jonathan Rhys Meyers, che è stato subito rilasciato.Continua a leggere

Pavia : Trovato con 200 grammi di hashish - arrestato : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Pavia un giovane di 20 anni, sorpreso con 200 grammi di hashish. Nel corso di un controllo gli agenti hanno fermato l'uomo, cittadino rumeno, e nei pantaloni gli hanno trovato un sacchetto di plastica contentente la droga, già suddivisa in 18 o

Ho Trovato la mia strada : sono un perfetto damo di compagnia. Contattatemi! : La situazione è complicata: devo trovare un lavoro, un’occupazione. Lo so, è tardino, ho 50 anni appena compiuti, ma si dice “meglio tardi che mai”. Mamma mi ha sollecitato, dice che devo mettere la testa a posto. Bene, sto cercando un posto. Un posto di lavoro. Avevo in un primo momento pensato di fare il gigolò, ma parliamoci chiaro, affrontiamo la realtà: sono un uomo di mezza età. Lasciamo perdere. Ho ancora delle erezioni ...

Cane Trovato legato a catena corta e con coda tagliata : denunciato padrone : Roma – Le Guardie Zoofile dell’Oipa di Roma trovarono il povero Cane da caccia nelle campagne di San Cesareo, a sud est della Capitale. Il Cane era legato ad una catena di lunghezza inferiore a quella prevista dalla Legge, senza un riparo idoneo dalle intemperie e con la coda tagliata. La mancanza del manto erboso nell’area del Cane, lasciava pensare ad una lunga detenzione a catena e per la coda tagliata il cacciatore non era ...

Trovato con droga e proiettili nascosti in casa : uomo arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 50enne italiano del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo scattato nell’abitazione dell’uomo, ubicata in un condominio di Morlupo, i militari hanno rinvenuto 15 proiettili per pistola, 6 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle ...

Fa causa all’università perché dopo la laurea ottenuta con il massimo dei voti non ha Trovato lavoro : La trentasettenne Anna Alaburda ha fatto causa all’università dove si è laureata, perché pur essendosi laureata con voti tra i più alti tra i suoi compagni di corso, non ha ancora trovato lavoro come avvocato. La donna si è laureata nel 2008 alla Thomas Jefferson School of Law, e gli studi le sono costati cari, come è tipico degli USA: ha speso 170.000 dollari in rette scolastiche, soldi che ha chiesto in prestito in banca come fanno ...

Donna sgozzata - Trovato marito con figli : 20.59 Rintracciato all'autogrill di Calstorta, sull'A4 (Treviso), il marito della Donna trovata morta questa mattina a Piacenza. Era con i figli di 2 e 4 anni L'uomo è stato individuato grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia stradale che ha seguito le tracce della vettura in autostrada. L'uomo è un marocchino, come la vittima: è a disposizione degli inquirenti, ma per ora non avrebbe detto nulla. Sua moglie aveva 45 anni. Una ...

Funzionario italiano Trovato morto a Parigi - secondo Le Point era un membro dei servizi segreti : Un Funzionario di Palazzo Chigi è stato trovato morto stanotte a Parigi, con una ferita al mento, a terra nei pressi dell'hotel in cui risiedeva. secondo fonti dell'Ambasciata d'Italia, si tratta di ...

Peschereccio di Siracusa affondato a Malta - Trovato il secondo corpo : Malta - Sale a due il bilancio dei morti dopo l'affondamento dello Zaira a mezzo miglio dalla costa maltese. --

A Viterbo commerciante riTrovato in un lago di sangue con il cranio fracassato : Probabilmente è la conseguenza di un vano tentativo di reazione ad una rapina. Poco dopo le 14, a Viterbo, in pieno centro storico, in via San Luca, le amiche parrucchiere di Norveo Fedeli, la vittima ...

Viterbo - ucciso con un colpo di pistola nel suo negozio di jeans : Norberto Trovato in un lago di sangue : E' stato trovato morto nel suo negozio di jeans, gli hanno sparato alle spalle. La saracinesca alzata per metà, la porta socchiusa e, all'interno del negozio di jeans Levìs in...