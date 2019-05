NAVE DI ARMI A GENOVA Potrebbe essere uno sgambetto di Francia o Germania

NAVE saudita con armi attracca a Genova : fermo il carico per la protesta dei portuali : “Porti chiusi alla guerra, porti aperti ai migranti”. È una delle scritte che compare sugli striscioni del porto di Genova dove, da poche ore, è attraccata la Nave cargo Bahri Yambu, battente bandiera saudita a carica di armi. Il timore dei portuali genovesi è che siano destinate alla guerra in Yemen. Per questo motivo la Filt-Cgli ha deciso di bloccare le operazioni di carico di materiale che potrebbe ...

Genova - lo sciopero dei portuali blocca la NAVE saudita carica di armi : “Da qui non ripartono”. Fumogeni contro il cargo : È attraccato alle 5.40 di questa mattina il cargo Bahri Yanbu con le armi dirette in Arabia saudita. Ad attenderlo i lavoratori portuali che hanno aderito compatti allo sciopero proclamato dalla Filt Cgil nella serata di ieri, che prevede l‘astensione dal lavoro per tutti i servizi e le operazioni portuali di mare e di terra che vedono coinvolta la nave nel porto di Genova fino a quando non sarà portato via il carico, “che comprende ...

Genova - attracca la NAVE saudita che trasporta armi. Picchetto dei portuali : “Non saremo complici guerra in Yemen” : Come previsto, la Bahri Yambu, il cargo battente bandiera saudita che, da quanto trapelato, sarebbe carico di armamenti destinati a Riyad pronte all’utilizzo nella guerra in Yemen, è attraccato intorno alle 6 al terminal Gmt del porto di Genova, nonostante il tentativo del Collettivo Autonomo Lavoratori portuali di impedire l’approdo bloccando l’ingresso degli ormeggiatori del porto con lo striscione “Stop ai traffici di armi, ...

Porto Genova - proteste per NAVE armi : 9.08 proteste a Genova per la nave Cargo Bahri Yanbu che trasporta materiale bellico, attraccata stamane nel Porto. Circa un centinaio i manifestanti, tra cui un gruppo di scout,associazioni ed esponenti di partiti hanno partecipato alla manifestazione indetta dalla Filt Cgil in contemporanea con il presidio del collettivo autonomo dei lavoratori portuali. "Stop ai traffici di armi, guerra alla guerra" si legge nello striscione dei portuali. ...

Bahri Yambu - la NAVE delle armi - è arrivata a Genova. Portuali in sciopero e presidio dei pacifisti : I lavoratori: "Attrezzature e droni al servizio delle stragi in Yemen, noi non carichiamo. La nave è entrata in porto perchè è un diritto, noi questo, a differenza di Salvini, lo sappiamo"

Genova - i portuali non fanno attraccare NAVE carica di armi : “Porti chiusi a chi semina guerra” : “Stop ai traffici di armi, guerra alla guerra”: con questo slogan questa mattina i lavoratori del porto di Genova hanno tentato di fermare l'arrivo della nave saudita Bahri Yanbu, carica di armi pesanti e munizioni destinate alla guerra in Yemen.Continua a leggere

NAVE saudita carica di armi a Genova - i portuali : “Non deve attraccare - è un problema che coinvolge tutta la città” : “È meglio che si sappia: nel porto di Genova non si imbarcano mezzi militari, armi, esplosivi e simili” è definitivo Antonio Benvenuti, console a capo della Compagnia Unica dei mille lavoratori portuali che, di fatto, rendono possibile l’attività del più grande porto italiano. Nei giorni scorsi l’armatore, l’agenzia marittima e il Prefetto di Genova hanno garantito che il cargo saudita Bahri Yanbu, diversamente da quanto trapelato, non ...

NAVE saudita con armi verso Genova/ Prefetto 'nessun elemento per impedire attracco' : Nave saudita Bahri Yanbu carica di armi verso il porto di Genova: attracco a rischio proteste, ma dalla Capitaneria e Prefettura tranquillizzano.

NAVE saudita carica di armi : da Genova a Livorno fino a Cagliari - tutte le rotte e gli ultimi attracchi (tracciabili) in Italia : La Nave Bahri Yanbu, cargo saudita carico di armi, è attesa al porto di Genova alle 11 del 19 maggio. Doveva passare da Le Havre, in Francia, il 10 maggio, ma grazie alla denuncia del media francese Disclose, che ne ha scovato per primo la rotta, un gruppo associazioni pacifiste transalpine è riuscito a impedirne l’attracco. In Italia alcuni gruppi, tra pacifisti e marittimi che lavorano al porto, stanno cercando di replicare la protesta a ...

Genova - portuali pronti a impedire l’attracco a NAVE saudita che trasporta armi : “Organizzeremo boicottaggio” : “Chiudiamo i porti alle armi, non alle persone”. A riprendere in chiave pacifista lo slogan simbolo di Matteo Salvini sono i portuali di Genova, i leggendari “camalli”, da sempre parte attiva nella vita sociale e politica della città. Il tema è l’arrivo nel porto ligure, lunedì 20 maggio, della Bahri Yanbu, un cargo battente bandiera saudita di proprietà della Bahri, compagnia marittima partecipata dal governo di Riyadh. Una nave che – ormai è ...