Mattino 5 | Antonella Mosetti contro la De Andrè | “Basta cattiveria”

Antonella Clerici contro le chiusure 'tardate' : "Non si tiene il pubblico come ostaggio fino all'una del Mattino" : Nel secondo appuntamento di E poi c'è Cattelan è stata ospitata Antonella Clerici per un'intervista che, come si sa, in un programma come EPCC solitamente non hanno nulla di prevedibile. Alessandro Cattelan ha accolto la 'collega' conduttrice che lo ha incensato di complimenti fra cui il più importante: "Sei un fenomeno, anzi io ti vedrei bene tra un paio d'anni al Festival di Sanremo. Devi prepararti!" chissà mai che dopo anni di voci e ...