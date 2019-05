Le presunte “novità” sull’omeopatia sono solo vecchie ulteriori bufale

wired

(Di martedì 21 maggio 2019) (foto: Picture Alliance/Getty Images) La notizia vorrebbe essere, secondo quanto annunciato da alcune testate giornalistiche, il superamento del controverso concetto di memoria dell’acqua, per attribuire una nuova veste scientifica all’omeopatia. “L’omeopatia? Una questione puramente chimica” è il titolo dell’articolo uscito questo mese sulle pagine dell’edizione italiana del magazine Popular Science, all’interno del resoconto di una conferenza internazionale dedicata al mondo omeopatico che si è tenuta a Firenze a marzo. In estrema sintesi, la novità scientifica in questione consisterebbe nell’identificazione di qualcosa d’altro, al di là del famoso acqua-e-zucchero, all’interno dei rimedi omeopatici. Attraverso osservazioni al microscopio elettronico, si legge, i ricercatori avrebbero trovato “un rilevante numero ...

