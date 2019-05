Inattesi problemi Coop Voce il 21 maggio | la rete non va nonostante il segnale 4G

optimaitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) Non sono per nulla trascurabili idi oggi martedì 21. Chi ha una SIM con l'operatore virtuale da almeno un'oretta sta riscontrando serie anomalie nella navigazione con il suo dispositivo mobile, il tuttoil telefono segnali la presenza del4G.Di che entità sono iodierni? Le segnalazioni di disservizio sono già centinaia , come segnalato attraverso il servizio chiaro e puntuale Downdetector. In un primo momento, le anomalie sembravanormente concentrate nel nord Italia e dunque nello specifico nelle regioni Piemonte e pure e Lombardia ma successivamente non sono mancate le testimonianze di malfunzionamenti anche nel centro e sud Italia. Si tratterebbe dunque di un guasto relativo a tutto il territorio nazionale e come già detto, arginato al solo servizio di connessione,dati mentre quello relativo a chiamate e SMS ...

