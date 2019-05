Giovanni Malagò tuona contro Binaghi | “avevo fatto una richiesta e non l’ha rispettata!

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Fino al 24 giugno ogni giorno bisogna stare sul pezzo” : Giovanni Malagò sorride a denti stretti: il numero uno dello sport italiano si è detto fiducioso sulla candidatura di Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026, in attesa della relazione della commissione di valutazione, che tra pochi giorni sarà sulla scrivania del Presidente del CONI. Malagò ha parlato oggi all’ANSA: “Sono ottimista, ma bisogna essere prudenti, e da qui al 24 giugno ogni giorno ...

Coni - Giovanni Malagò : “Mai così bene come negli ultimi cinque anni a livello di risultati” : Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in occasione dell’audizione in Commissione Cultura della Camera, nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge in materia di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione. “In 105 anni di storia del Coni non ci sono mai stati risultati sportivi così di livello come negli ultimi cinque. Ci può essere il ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò rivela : “Alberto Tomba sarà il nostro testimonial a Losanna per la candidatura di Milano-Cortina” : Il 24 giugno si avvicina. A Losanna (Svizzera) si deciderà a chi spetti ospitare i prossimi Giochi Olimpici Invernali 2026. La candidatura di Milano-Cortina sembra avere i favori del pronostico anche se nelle ultime settimane il sostegno politico del governo svedese nei confronti di Stoccolma ha rafforzato la posizione della città scandinava. Fatta questa premessa, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha annunciato che nella cerimonia, che ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Se si vince vincono tutti - se si perde ci sarà invece il capro espiatorio” : “La vittoria ha molti padri, la sconfitta è orfana“: potrebbe riassumersi così il monito di Giovanni Malagò alla vigilia di una giornata molto importante per quanto concerne la candidatura olimpica per il 2026 di Milano-Cortina. Domani infatti ci sarà la presentazione ufficiale del dossier italiano. Domani mattina, alle ore 9.30 (e fino alle ore 10.00) il presidente del CONI sarà impegnato nella conference call Roma-Brisbane (Gold ...

VIDEO Giovanni Malagò : “Ius sportivo? Bisogna trovare una soluzione ad una situazione assurda” : Continua la campagna pro Ius Soli sportivo da parte del Presidente del CONI Giovanni Malagò, il quale ha nuovamente evidenziato le criticità dell’attuale funzionamento del processo per diventare membri delle Nazionali azzurre a tutti gli effetti. Il Presidente non si è voluto schierare per quanto riguarda la polemica per lo Ius Soli tra i partiti politici, sollecitando però le varie parti in causa per trovare una soluzione definitiva ...

VIDEO Giovanni Malagò : “Lo sport italiano è imbattile se fa squadra” : A lato della presentazione delle ATP Finals 2021-2025 (clicca qui per la cronaca) presso il Gran Salone dei ricevimenti di Palazzo Madama in Piazza Castello a Torino, si è segnalato il discorso del Presidente del Coni Giovanni Malagò. Il numero uno dello sport italiano ha voluto parlare, spendendo parole importanti, sia su quanto conseguito per la città di Torino sia per la Nazione nel suo complesso. Un discorso che non nascondeva enorme ...

CONI - Giovanni Malagò relaziona la Giunta Nazionale sulla candidatura olimpica di Milano-Cortina : Si è tenuta oggi, anche alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, la Giunta Nazionale del CONI. Passaggio principale della seduta la relazione del presidente del CONI Giovanni Malagò sulla candidatura conGiunta Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026. L’assegnazione il 24 giugno a Losanna. Di seguito il comunicato integrale del CONI: “Si è tenuta questo ...

CONI - Angelo Binaghi rispone a Giovanni Malagò : “Bene che si parli dei criteri dei finanziamenti alle federazioni” : Angelo Binaghi, numero uno della FederTennis italiana, affida all’ANSA la replica alle parole di Giovanni Malagò, circa la ripartizione tra le varie federazioni sportive dei fondi statali per lo sport. Binaghi durante la presentazione degli Internazionali di Roma aveva affermato: “Finalmente i criteri dei finanziamenti alle federazioni saranno oggettivi, meritocratici e definiti“. Queste le nuove dichiarazioni di Angelo ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Fatta una bellissima figura col Cio. Giochiamo la nostra partita e vinciamo” : Giovanni Malagò è parso estremamente soddisfatto per l’esito della visita dei delegati del Cio. La Commissione di Valutazione, infatti, ha giudicato in maniera positiva la candidatura di Milano e Cortina d’Ampezzo per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026, il Bel Paese ha ricevuto importanti complimenti dopo i sopralluoghi effettuati nelle sedi di gara settimana scorsa e oggi il Presidente del Coni è intervenuto in merito alla ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Milano ha un altro passo - Cortina è la bellezza delle montagne. Atmosfera unica” : Oggi si è conclusa la visita in Italia della Commissione di Valutazione del CIO che nel corso dell’ultima settimana ha effettuato dei sopralluoghi nelle località che potrebbero ospitare le Olimpiadi Invernali 2026, il nostro Paese è in corsa con Milano e Cortina d’Ampezzo che sono rimaste in lizza insieme a Stoccolma (Svezia). Giovanni Malagò, Presidente del CIO, e Octavian Morariu, Presidente della già citata Commissione, si sono ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Dovunque siamo andati è stata una festa” : A margine di un seminario di confronto con la commissione di valutazione del CIO che esamina la candidatura di Milano-Cortina ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026, hanno parlato all’ANSA Giovanni Malagò, presidente del CONI, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e Attilio Fontana, governatore della Lombardia. Giovanni Malagò è raggiante: “siamo supportati dalla maggioranza della popolazione, come dimostra ogni sondaggio. Le ...