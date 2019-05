wired

(Di martedì 21 maggio 2019) Sul grande tema dei, chiosando una famosa rubrica della Settimana Enigmistica, si potrebbe dire: “forse non tutti sanno che… non esiste alcuna norma ufficiale del ministero dell’Istruzione che regolamenti o preveda l’assegnazione dello studio post scuola“. Quella che è la maggiore consuetudine trasversale della scuola italiana, da nord a sud, non è infatti né prevista né normata dal MIUR. Ciononostante, a scuola e tra genitori, il tema deisi dimostra, anno dopo anno, centrale nel dibattito e al primo posto, insieme alla qualità della mensa, nelle preoccupazioni di mamme e papà. È uno dei tanti paradossi all’italiana: nonostante non sia dimostrato da nessuna parte che all’aumento deicorrisponda un aumento del grado di apprendimento degli studenti, gli adulti ( i genitori, ma anche gli insegnanti) sono spesso convinti del contrario. Ci ...

reportrai3 : «Le telefonate sono diventate insistenti e aggressive perché l’agenzia di vendita ha dei compiti verso l’azienda el… - MilanoCitExpo : Compiti a casa: inutili, a tratti dannosi #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Compiti a casa: inutili, a tratti dannosi -