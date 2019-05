Barbara D’Urso shock | «Anche io ho scoperto di avere un fidanzato fantasma | un Mark

Ascolti Barbara D’Urso : GF 16 sfiora il 21% e fa il record stagionale : Grande Fratello 16: Barbara d’Urso cresce e tocca il record stagionale È andata in onda ieri sera, lunedì 20 maggio, la settima puntata del Grande Fratello 16. Per il reality di Canale5 condotto da Barbara d’Urso questi sono stati gli Ascolti: 3.404.000 telespettatori e il 20.8% di share. Si tratta del record stagionale per il programma, che ieri ha avuto una puntata movimentata, ricca di dinamiche e litigi. A vincere, come sempre, ...

Grande Fratello : Alice De Andrè difende la sorella Francesca e attacca pesantemente Barbara D’Urso : La sorella della gieffina sbotta sui social: "Carnefici della verità e dei sentimenti. Mi fate orrore".

Grande Fratello - Francesca De André viene lasciata in diretta dal fidanzato. Barbara D’Urso : “Sono inca****a” : Francesca De André è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello e si è conquistata la scena anche nell’ultima puntata. Dopo la diffida del padre Cristiano e le foto compromettenti del fidanzato, la nipote di Faber ha avuto la conferma di esser stata tradita ed è stata lasciata in diretta durante la puntata dal fidanzato Giorgio. Già settimana scorsa infatti, alla ragazza erano state mostrate alcune foto che ritraevano il ...

Grande Fratello - la rivelazione choc di Barbara D’Urso : “Anch’io ho avuto un Mark Caltagirone” : Il “caso” Pamela Prati è stato protagonista anche dell’ultima puntata del Grande Fratello con una delle due manager dell’ex star del Bagaglino, Eliana Michelazzo, che si è vista respingere da Mediaset la sua richiesta di poter entrare nella casa. La Michelazzo infatti, aveva chiesto di potersi “rifugiare” nel reality di Canale 5 per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che, dice, arriverà dopo che ...

Malgioglio litiga con la De André. Barbara D’Urso : “Chiedi scusa!” : Francesca De André offesa da Cristiano Malgioglio: Barbara d’Urso interviene Una puntata non facile per Francesca De André, che ad inizio serata è venuta a conoscenza del tradimento del suo, ormai ex, fidanzato Giorgio Tambellini. Ora, quasi alla fine della diretta di questa sera, la concorrente di Barbara d’Urso ha avuto modo di potersi confrontare con uno degli opinionisti del reality, ovvero Cristiano Malgioglio, che settimana ...

Live Non è la d’Urso anticipazioni : Barbara chiude fra 5 puntate : Barbara d’Urso: svelata la data di chiusura di Live Non è la d’Urso Ormai la stagione televisiva si sta avviando alla chiusura. E sono stati tanti i telespettatori in questi giorni sui social a chiedersi quando terminerà Live Non è la d’Urso. E dopo tanto parlare, ecco finalmente svelata la verità: Live di Barbara d’Urso terminerà Mercoledì 19 Giugno. A dare in anteprima la notizia è stato il blogger Davide Maggio ...

GF - salta la diretta per un fulmine : Barbara D’Urso interviene : Grande Fratello 16: la diretta viene interrotta a causa del maltempo Una nottata decisamente movimentata nella casa del Grande Fratello. Questa volta però a far traballare gli equilibri nel reality condotto da Barbara d’Urso non sono state le altalene emotive dei concorrenti in gara, ma il maltempo. La pioggia incessante che ha colpito Roma e la Casa del GF, nella notte tra domenica e lunedì, ha infatti causato non pochi problemi. La ...

Barbara D’Urso su Giorgio Tambellini : “Ci ha preso in giro tutti!” : Giorgio Tambellini: Barbara d’Urso commenta le nuove foto del tradimento Barbara d’Urso, nell’ultimo appuntamento di Domenica Live, ha mostrato al pubblico di canale 5 le nuove foto del tradimento di Giorgio Tambellini nei confronti di Francesca De André, sua fidanzata e concorrente del GF 16. Questa volta il ragazzo è stato immortalato al fianco di una mora e non di Roxy, come mostrato precedentemente. Le nuove foto ...

Amici 2019 - l’ironia di Maria De Filippi su Barbara D’Urso e sul caso del momento : ecco cosa ha detto : Televisione Amici 2019, Giordana, Alberto, Rafael e Vincenzo. Baci gay mentre canta Renato Zero e la battuta sottovoce di Loredana Berté a Romina Power di Andrea Conti Siparietto ironico ieri sera durante il serale di Amici. L’occasione è stato un gioco, quello della “cabina telefonica” con protagonista Sabrina Ferilli che ha ...

Domenica Live : spettatrice di Barbara D’Urso cade e perde i sensi : Barbara d’Urso, registrazione Domenica Live: spettatrice cade dalle scale in studio Come ci hanno segnalato alcuni spettatori che hanno assistito alla registrazione dell’ultima puntata di Domenica Live della stagione televisiva 2018/19, una signora del pubblico è caduta dalle scale perdendo i sensi. Subitanei i soccorsi per sincerarsi dello stato di salute della signora che è stata infine portata via dallo studio dove si registrava ...

Domenica Live in onda per sbaglio oggi! Barbara D’Urso registrava : Domenica Live: Barbara d’Urso oggi in onda per errore per pochi minuti! C’è stato un piccolo intoppo oggi su Canale 5 dopo la messa in onda del TG5 che ha preso in contropiede tutti. Cos’è successo? Subito dopo la pubblicità sarebbero dovuto andare in onda le previsioni del tempo. Tuttavia, come riportato da TvBlog.it, al posto della sigla iniziale del Meteo, la regia si è sbagliata, mostrando per 3 secondi lo studio di ...

Domenica Live chiude : Barbara D’Urso annuncia gli ultimi ospiti : Domenica Live, ultima puntata (19 maggio): gli ospiti di Barbara d’Urso Anche oggi a Pomeriggio Cinque, verso la fine del programma, Barbara d’Urso ha annunciato gli ospiti dell’ultima puntata di Domenica Live in onda il 19 maggio. Ci sarà un grande ritorno nel salotto di Canale 5 ovvero la macchina della verità. Che una delle agenti di Pamela Prati sia pronta a sottoporsi alla macchina per via del matrimonio (ormai ...

Alberto Mezzetti non si arrende : nuovo appello a Barbara d’Urso : Tarzan del Grande Fratello 15: Alberto Mezzetti parla di nuovo di Barbara d’Urso Alberto Mezzetti non demorde. Il Tarzan del Grande Fratello 15 ha fatto un nuovo appello a Barbara d’Urso. Dopo la lettera sul settimanale Di Più, alla quale la conduttrice napoletana non ha replicato, il vincitore del reality show ha rilasciato delle dichiarazioni […] L'articolo Alberto Mezzetti non si arrende: nuovo appello a Barbara d’Urso ...

Barbara D’Urso difende Pamela Prati : “Non è una persona violenta” : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso prende le difese di Pamela Prati Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque non poteva non parlare di quanto accaduto durante la diretta di ieri sera con Pamela Prati. La showgirl si è rifiutata di rispondere a qualsiasi domanda posta dalla conduttrice e ha scelto di congedare il pubblico pochi minuti dopo essere entrata in studio. Dopo aver lasciato la sua postazione, la futura moglie di Mark Caltagirone ha ...