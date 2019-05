Ambiente | idrocarburi nel canale astigiano | rilievi Arpa in corso

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) Tecnici dell’all’opera oggi lungo alcuni canali di scolo della campagna a Villanova d’Asti, dove era stata segnalata la presenza dinelle acque dei fossati dietro la Util Industries, azienda metalmeccanica. Hanno prelevato alcuni campioni di terreno per rilevare la possibile presenza di inquinanti. Lo riferisce il responsabile della sicurezza della Util, Alessandro Prizzon, presente sul posto con i tecnici ambientali inviati dalla Regione. “Abbiamo avviato la bonifica”, dice Prizzon. “Un problema che andava trattato subito e che ora si sta risolvendo” spiega il sindaco di Villanova, Christian Giordano, che ha seguito sin dall’inizio la vicenda. L'articolonelinMeteo Web.

rinnovabiliit : La #BP e le pressioni su #Trump per le #trivellazioni in #Alaska. La #lobby del #petrolio ha messo in atto tutto il… - Galapagos_78 : @beppe_grillo Ed ecco la lista di leggi pro ambiente del nuovo governo: 1. Aumento di 20 volte limite idrocarburi n… - moderf47 : RT @Pinucciosono: Francesco D'Uva m5s: 'Non abbiamo abbassato l'Iva sugli assorbenti perché siamo per l'ambiente, ci sono le coppette mestr… -