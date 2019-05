Alessia Macari si sposa con Oliver Kragl | la prima notte di nozze scoppia una lite

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) La showgirle l’attaccante del Foggiasi sonoti lunedì a Foggia e la lorodiè stata alquanto movimentata. Tanto che è dovuta intervenire la polizia per calmare gli animi dei due coniugi che avevano iniziato a litigare furiosamente. All’alba è infatti giunta ai centralini della polizia di Stato una richiesta di intervento in Via Trinitapoli presso la sala ricevimenti Tenimento San Giuseppe e a fare la chiamata sembra sia stata la stessa. Alla polizia ha raccontato che avrebbe avuto un acceso diverbio per futili motivi col marito nel corso del quale sarebbero volati pesanti insulti. Attualità Madonna elimina la “stecca” dal video della sua esibizione all’Eurovision:la polemica di F. Q. La donna ...

