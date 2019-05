Agricoltura Verticale | l’innovazione che salverà questo mondo e il prossimo

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) Riduzione del suolo utilizzato del 95%, consumi d’acqua minori del 70% e al contempo 80% di maggiori ricavi. Sono solo alcuni degli aspetti positivi dell’che emergono da “Future Farming”, la ricerca di Porsche Consulting sul futuro dell’industria agricola. Entro il 2050 la sicurezza alimentare richiederà due miliardi di ettari di terra aggiuntivi, un’area delle dimensioni del Brasile. Ma non solo, considerando che il 60% dei principali ecosistemi del pianeta risulta già degradato o sovra sfruttato, esiste la concreta possibilità che entro il 2050, in assenza di radicali modifiche strutturali al nostro sistema di produzione e consumo, avremo bisogno complessivamente dell’equivalente delle risorse di oltre due pianeti. Solo grazie alle nuove tecnologie sarà possibile assicurare contemporaneamente la quantità, la qualità e la sicurezza necessarie e per riuscire ...

AgostinelliAldo : '#Vertical Farm' di @PorscheConIta: entro il 2050 saranno necessari 2 miliardi di ettari di terra in più per sfamar… - pregiuliano : @mauriziogily @PaoloGentiloni Crollo verticale dell’agricoltura specializzata... ma se una delle principali novità… - mauriziogily : @PaoloGentiloni Ieri una collega ungherese mi raccontava del crollo verticale di settori di agricoltura specializz… -