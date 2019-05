Terremoto | scossa in Calabria MAPPE e DATI

Terremoto vicino a Milano - scossa magnitudo 2.5 a Robecco sul Naviglio : Terremoto vicino a Milano, scossa magnitudo 2.5 a Robecco sul Naviglio Il sisma è stato registrato dall’Ingv alle 8:47 a una profondità di 9 km. Non si segnalano danni Parole chiave: terremoti ...

Puglia : lieve scossa di Terremoto nel brindisino - avvertita a Ostuni : Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 20 maggio 2019, esattamente alle 02.57, nel mar Adriatico meridionale poco a largo del litorale pugliese. Stando ai dati giunti dai...

Scossa di Terremoto magnitudo 6 al largo della Nuova Caledonia : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato nell'Oceano Pacifico, al largo della Nuova Caledonia, alle 16:27:12 ora italiana, ad una profondità di 10 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto - paura nelle Marche : scossa in provincia di Macerata : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata intorno alle 20:30 di oggi, 18 maggio, a Civitanova Marche. L'ipocentro ha una profondità di 8,1 km e la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Seguiranno aggiornamenti.

Lieve scossa di Terremoto in provincia di Bologna : Una Lieve scossa di terremoto si è verificata in Emilia Romagna alle ore 15.53. Dai dati dell'INGV, si è trattato di una scossa di magnitudo 2.8 sulla scala Richter localizzata a 3 km da Castel...

Terremoto : scossa nella Città metropolitana di Bologna [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella Città metropolitana di Bologna. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 15:53. L'epicentro è stato localizzato a Castel D'Aiano, mentre l'ipocentro a 9.5 Km di profondità.

Marche : moderata scossa di Terremoto sui Monti Sibillini (maceratese) - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 15 maggio 2019, esattamente alle 04.09, sull'Appennino marchigiano del maceratese. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV...

Terremoto Macerata : scossa a Castelsantangelo sul Nera [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 1 km nord da Castelsantangelo sul Nera (Macerata) alle 04:09:53 ad una profondità di 12 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Forte scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea - allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwpd 7.4 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 14:58:27 ora italiana (23:58:27 ora locale) ad una profondità di 20 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il centro di monitoraggio USA del Pacifico ha diramato un'allerta tsunami per la Papua Nuova Guinea e le isole Salomone: "Sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di tsunami sono possibili lungo le coste entro i ...

Intensa scossa di Terremoto nella Grecia del Sud : Una scossa di terremoto piuttosto Intensa si è verificata alle ore 18.57 di oggi nella Grecia meridionale. Secondo le rilevazioni del centro sismico euro mediterraneo la scossa è stata di...

Terremoto : forte scossa in Grecia [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Grecia. La scossa, di magnitudo 5.1, si è verificata alle ore 18:57. L'epicentro del sisma è stato localizzato sulla costa nella regione di Pyrgos, mentre l'ipocentro è stato localizzato a 2 Km di profondità.