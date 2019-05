Motocross | Mondiale MXGP 2019 | Tim Gajser non molla la presa e Tony Cairoli inizia ad

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli +34 su Tim Gajser : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli insegue la vittoria pensando al Mondiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio del Portogallo 2019 di MXGP. Sul tracciato di Agueda, con i suoi 1630 metri, andrà in scena il sesto appuntamento di una stagione che si sta dimostrando decisamente spettacolare e vibrante. Come se non bastasse, poi, in questo fine settimana dovevamo vivere il rientro ufficiale del campione del mondo in carica Jeffrey Herlings. Il giovane talento olandese, dopo il lungo ...

VIDEO Tony Cairoli show - vince la gara-2 del GP Lombardia Motocross : highlights e sintesi - allungo Mondiale : Tony Cairoli ha vinto la gara-2 del GP di Lombardia 2019, tappa del Mondiale motocross MXGP. Il centauro siciliano ha così confezionato la doppietta a Mantova dopo essersi imposto anche in gara-1 e ha allungato in classifica generale approfittando delle difficoltà di Tim Gajser: il nove volte Campione del Mondo vanta 40 punti di vantaggio sul diretto avversario sloveno. L’alfiere della KTM ha giganteggiato in lungo e in largo dimostrando ...

LIVE Motocross - GP Lombardia MXGP 2019 in DIRETTA : Cairoli domina anche gara-2 e vola a +41 nel Mondiale su Gajser! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lombardia della MXGP, quinto appuntamento stagionale. Sul tracciato di Mantova, dopo un mese di pausa, è tutto pronto per una domenica di grandissimo spettacolo con le due manche odierne che metteranno in palio 50 punti di capitale importanza in ottica titolo iridato. Tutto il pubblico sarà pronto ovviamente a spingere il nostro Tony Cairoli verso il successo e, possibilmente, per ...

VIDEO Tony Cairoli vince gara-1 del GP Lombardia Motocross : highlights e sintesi. Dominio totale a Mantova e allungo Mondiale - Gajser cade : Tony Cairoli ha vinto la gara-1 del GP Lombardia 2019, quinta tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il nove volte Campione del Mondo è partito a razzo dalla pole position e ha poi allungato progressivamente nel corso della prova infliggendo distacchi pesantissimi a tutti gli avversari, il siciliano festeggia di fronte al pubblico di Mantova sotto una pioggia torrenziale e allunga in classifica generale visto che ora vanta 30 punti di vantaggio ...

LIVE Motocross - GP Lombardia MXGP 2019 in DIRETTA : Cairoli vince gara-1 - Gajser decimo! Allungo Mondiale - gara-2 alle 17.10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lombardia della MXGP, quinto appuntamento stagionale. Sul tracciato di Mantova, dopo un mese di pausa, è tutto pronto per una domenica di grandissimo spettacolo con le due manche odierne che metteranno in palio 50 punti di capitale importanza in ottica titolo iridato. Tutto il pubblico sarà pronto ovviamente a spingere il nostro Tony Cairoli verso il successo e, possibilmente, per ...