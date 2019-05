optimaitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Da venerdì 17 maggio è disponibile ildi Mr.con. Dopo il duetto con Annalisa sulle note di Un domani, Mr.sceglie un'altra voce femminile per La, ilappena rilasciato.Dopo 3 dischi di platino con Carillon, I grandi non piangono mai e Ipernova ed un album certificato disco d'oro, con oltre 70 milioni di visualizzazioni per i suoi video, Mr.torna con un. Laè stato realizzato in featuring con, protagonista dell'ultima edizione di X Factor, già titolare di un disco d'oro per Cherofobia, ilda oltre 30 milioni di views su YouTube.Laè une introspettivo in cui le voci dei due artisti si fondono perfettamente. Ilinoltre dimostra la grande capacità di scrittura di Mr.che si afferma come uno dei rapper under 30 più maturi della scena ...

lxznr : Dopo le botte dell’anno scorso, a Corridonia, di nuovo profeta in Patria! Un Pubblico meraviglioso ha reso tutto an… - OptiMagazine : La Somma è il nuovo singolo di Mr. Rain con Martina Attili, un brano intimo e introspettivo dopo il duetto con Anna… - tempostretto : Gallerie della #A20, nuovo sequestro di atti al Cas. Focus sui lavori in somma urgenza affidati nel 2017 dal Cas, d… -