Incendio in clinica privata nel Pescarese | vittime

ilfogliettone

(Di lunedì 20 maggio 2019) Unsi e' sviluppato in una struttura del complesso sanitario 'Villa Serena' di Citta' Sant'Angelo, nel. Secondo le prime informazioni dei soccorritori ci sono delle. Si tratterebbe, a quanto appreso, di due pazienti psichiatrici. Sul posto ci sono Vigili del Fuoco e 118.

Centralmente : Città Sant'Angelo, incendio in una nota clinica privata. Ci sono delle vittime... - Shalini03778903 : RT @Corriere: Pescara, incendio in una clinica privata: «Morti due pazienti» - Corriere : Pescara, incendio in una clinica privata: «Morti due pazienti» -