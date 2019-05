Huawei | per chi ha già uno smartphone Android non cambia nulla | servizi e aggiornamenti

Google rompe con Huawei - Adoc : “Rischio di pesanti ripercussioni sui consumatori” : “La decisione di Google di ritirare la licenza d’uso del sistema operativo Android sui prodotti Huawei, che perderebbero così anche l’accesso al Google Play Store e a tutte le applicazioni della stessa Google, rischia di danneggiare gravemente i consumatori. L’Italia in particolare, dato che è il primo Paese in Europa per numero di smartphone e tablet Huawei venduti, rischia di subire le conseguenze più pesanti“: questo ...

Huawei - Google toglie la licenza Android agli smartphone : cosa succede e cosa cambia per noi : Google ha deciso di tagliare i rapporti con Huawei rompendo il contratto che legava i due colossi tecnologici: i prossimi smartphone Huawei non avranno accesso alla versione commerciale di Android – venduta su licenza da Big G – ma potranno contare soltanto su quella open-source, meno aggiornata e soprattutto senza il Play Store e le principali app fornite da Google: come Gmail, Maps e così via. Non è stata Google a decidere di tagliare i ponti ...

Vera catastrofe per smartphone Huawei e Honor senza più aggiornamenti e Play Store - come diventeranno i dispositivi : Non è una bufala ma una Vera e propria "disgrazia" che si abbatte su smartphone Huawei e Honor. Questo ultimi non beneficeranno più degli aggiornamenti di sistema maggiori ma neanche di quelli mensili di sicurezza e addirittura neanche accederanno al Play Store Google e a tanti altri servizi Android nel futuro: uno stravolgimento in negativo senz'altro per l'azienda ma anche per tutti coloro che posseggono un dispositivo del produttore. Tutta ...

Prime succulenti offerte Amazon per il Huawei P30 Lite : prezzo del P30 Pro abbattuto a maggio : Per il Huawei P30 Lite le offerte Amazon cominciano a farsi più interessanti, quelle del P30 Pro ancora di più non possono passare proprio inosservate. Sullo store di Jeff Bezos in questo inizio di seconda parte di maggio 2019 le occasioni non mancano per chi ha deciso di puntare su due device diversi dello stesso produttore, il suo top di gamma assoluto dell'ultima generazione e il corrispondente medio di gamma ma con una scheda tecnica (mai ...

Arrivano per mezzo di Roland Quandt altri dettagli su Huawei P20 Lite 2019 e le sue novità : Secondo il tedesco, Huawei avrebbe l'ennesimo colpo in canna per aggredire la fascia medio bassa, ossia quella su cui i produttori cercano i "grandi numeri" L'articolo Arrivano per mezzo di Roland Quandt altri dettagli su Huawei P20 Lite 2019 e le sue novità proviene da TuttoAndroid.

Esecuzione dispositivo lenta per Huawei P9 Lite - alcuni consigli dopo il messaggio di errore : Può sembrare strano, ma ancora oggi ci sono tantissimi utenti qui in Italia ancora in possesso di un Huawei P9 Lite. Il device tutto sommato funziona abbastanza bene, anche se la questione relativa alla memoria limita non poco il modo in cui tendiamo ad utilizzare il modello nel quotidiano. Non è un caso che qualche giorno fa sulle nostre pagine vi abbia fornito qualche dritta per rivenderlo, nel caso in cui vogliate recuperare qualche soldino ...

In ritardo EMUI 9.1 per Huawei Mate 20 Pro : la patch B238 è poco significativa : Ci sono alcune informazioni molto interessanti che possiamo prendere in considerazione in queste ore, per quanto riguarda il cosiddetto Huawei Mate 20 Pro, in riferimento a quanto raccolto oggi 17 maggio. Dopo avervi parlato della distribuzione di un nuovo aggiornamento ad inizio aprile anche qui in Italia, come ricorderete dal nostro pezzo di allora, stavolta tocca fare i conti con un'altra patch. Cerchiamo dunque di riepilogare tutti i dati ...

Perché dovrebbe valere la pena il nuovo Huawei P20 Lite 2019 : tante differenza con il predecessore a prezzo ridotto? : Il Huawei P20 Lite 2019 ci stupirà. Delle ultime notizie sul presunto remake dell'edizione 2018 del modello avevo parlato nei giorni scorsi, ponendoci qualche dubbio sull'effettivo senso dello stesso device lanciato a così breve distanza dal precedente. Mi rimangio tutte le perplessità dopo la pubblicazione di quelle che dovrebbero essere le specifiche hardware del telefono così come evidenziate dal noto e autorevole informatore Roland Quandt in ...

Almeno la patch mensile per il Huawei P20 Lite - l’aggiornamento 180 è servito : Lo so, tutti i proprietari del Huawei P20 Lite aspettano con ansia l'aggiornamento EMUI 9 ma non bisognerebbe neanche perdere di vista gli update mensili, pure importanti per il telefono perché lo mettono in sicurezza da pericoli di varia natura. Ebbene, dopo una lunga pausa per il supporto software al telefono, possiamo dare per certa la distribuzione del firmware 180. La prima cosa da dire è che l'adeguamento ora di scena è dedicato solo ai ...

Oltre la trade war. Trump è contro Huawei per (giuste) ragioni di sicurezza : Milano. Dall’inizio della sua Amministrazione, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preso misure straordinarie per contenere la potenza della Cina. La guerra commerciale è cominciata più di un anno fa, e gli esperti danno ormai come un fatto inarrestabile la fine della forte interdipend

Perché il blocco di Huawei negli USA interessa anche a noi : Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un poderoso affondo nei confronti di Huawei con un ordine esecutivo che mette al bando l’acquisto dei prodotti del colosso cinese da parte di società statunitensi sul territorio nazionale visto che comporterebbero una minaccia alla sicurezza del paese. Un atto più che preventivato, che non fa altro che […] L'articolo Perché il blocco di Huawei negli USA interessa anche a noi proviene da ...

Trump inserisce Huawei in lista nera per motivi di sicurezza. Colosso cinese - divieto a operare lascerà gli americani indietro nel 5G : Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara una "emergenza nazionale" e impedisce alle società statunitensi di utilizzare le apparecchiature di telecomunicazione fatte da aziende straniere che presentano un rischio per la sicurezza nazionale. Nell'ordine non viene nominata alcuna società nello specifico, ma di fatto questo apre la strada al divieto di fare affari con la Huawei Technologies Co. in Cina. L'ordine ...

La nuova Offerta Tech di Esselunga propone Huawei Mate 20 Pro a un prezzo super : Ecco la nuova Offerta Tech di Esselunga, valida nei punti vendita aderenti dal 16 al 29 maggio 2019: è arrivato Huawei Mate 20 Pro a 599 euro! L'articolo La nuova Offerta Tech di Esselunga propone Huawei Mate 20 Pro a un prezzo super proviene da TuttoAndroid.

Usa - Trump dichiara stato di emergenza a tutela delle reti tlc : “Huawei è un rischio per la sicurezza nazionale” : Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a tutela delle reti di comunicazione. Con un ordine esecutivo, il presidente ha autorizzato il Dipartimento per il commercio ad impedire alle società statunitensi di commerciare con determinati fornitori esteri. Il Dipartimento, poche ore dopo la decisione di Trump, ha reso noto di aver aggiunto la compagnia di telecomunicazioni cinese Huawei e i suoi affiliati nella lista delle società ...