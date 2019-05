ilnapolista

(Di domenica 19 maggio 2019) Il giornalista vicino a Sarri Pino, insieme con Alfredo Pedullà, è il giornalista più vicino a Maurizio Sarri. Fu lui a intervistarlo quest’estate poco dopo l’inizio dell’avventura del Chelsea. Fu ache Sarri disse che seppe dalla tv dell’annuncio di Ancelotti mentre lui stava ancora pensando seo meno di rimanere. Ovviamente questa è la versione di Sarri, versione che Sarri affidò proprio al, in particolare al giornalista Pino. Versione che qui al Napolista riteniamo affidabile quanto una bancanota da sette euro. “Non chiude la porta” Ed è lo stesso giornalista che oggi scrive: “Una cosa è certa: Sarri non sarebbe mai andato alla Juventus lo scorso anno, lasciando la panchina azzurra e passando direttamente a quella bianconera. Via Londra, nongrandi”. E ancora: “L’idea che la Juve lo abbia ...

napolista : Taormina (Il Mattino): “Sarri non avrebbe problemi ad accettare la Juventus” Il giornalista che lo intervistò ques… -