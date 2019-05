Genitori urlano «negro di m » a un 13enne durante partita di basket

Basket - Genitori urlano “negro di merda” ad un ragazzo di colore durante gara under 13 : una vergogna senza fine : Il cattivo esempio in chiave razzismo, arriva dai genitori che sono privi di valori: cosa avranno pensato tutti i tredicenni in campo? “Negro di m….”. Un ragazzo di 13 anni è stato insultato così durante una partita di Basket tra studenti delle scuole medie a Milano. Lo ha denunciato la madre Rita Aicardi su Facebook. “Buongiorno, sono la mamma di un ragazzino che oggi ha giocato un triangolare under 13. Mio figlio ...