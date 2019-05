Gazzetta | Sarri alla Juventus sarebbe un cambio filosofico | quasi estetico

La Gazzetta parla di priorità Sarri per il dopo Allegri : La Gazzetta dello Sport fa la conta dei pretendenti alla panchina vacante di Allegri. Tra i nomi fatti spunta, come segnalato da Pedullà, anche quello di Sarri. Lo definisce uno “sfizio”, tra i tanti papabili, eppure l’allenatore toscano ha vinto da rivale allo Stadium e ha dimostrato anche a Londra di saper valorizzare i suoi giocatori. La Juve dal canto suo ha bisogno di novità, non è possibile mettere in discussione gli ...

Gazzetta : Il Chelsea pronto a cacciare Sarri : Nonostante abbia conquistato in poche settimane la qualificazione alla prossima Champions, la finale di Europa League e il terzo posto in Premier dietro a Manchester City e Liverpool, Maurizio Sarri non è certo della volontà del Chelsea di riconfermarlo in panchina. Il contratto lo lega al club fino al 2021 e lui stesso ha dichiarato di voler rimanere in Inghilterra, ma tutto lascerebbe presupporre, scrive la Gazzetta dello Sport, che sarà messo ...

Sarri alla Gazzetta : «Le emozioni provate a Napoli irripetibili - ma resto in Premier» : La Gazzetta dello Sport intervista il tecnico del Chelsea, ex Napoli, Maurizio Sarri approdato alla finale di Europa League. Il voto alla sua stagione è decisamente un 8 secondo il quotidiano sportivo, anche se Sarri non ama i voti che gli ricordano la scuola. L’allenatore esordisce senza nascondere che lui mira in lato, molto in lato, e forse anche per questo vuole restare in Premier «Se cinque anni fa mi avessero detto che avrei giocato ...

Gazzetta : dopo il no di Conte la Roma pensa a Sarri : Tramontata l’ipotesi Conte, per la Roma il nome caldo diventa quello del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Ma nell’elenco dei papabili, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è anche Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea non ha – per usare un eufemismo – buoni rapporti con il club e nonostante stia portando a termine una stagione più che soddisfacente, con la qualificazione alla prossima Champions già ...

La Gazzetta contro i giornalisti inglesi che “hanno massacrato Sarri” : Che cosa scriveranno ora i giornalisti inglesi che dallo scorso dicembre stanno massacrando il manager italiano, sguazzando tra Sarriball noioso, l’utilizzo dei giovani con il bilancino e la scelta di affidare le chiavi del centrocampo a Jorginho? Ah, saperlo. Con queste parole la Gazzetta dello sport sottolinea come l’allenatore toscano si sia tolto tanti sassolini dalle scarpe, dopo la vittoria di ieri sul Watford, il Chelsea è ...

Zola alla Gazzetta : «Ancelotti paga il grande legame tra Napoli e Sarri» : La Gazzetta dello Sport intervista il vice allenatore del Chelsea Gianfranco Zola, anche ex di Napoli e Cagliari in vista della partita di domenica sera. Tante curiosità sul suo passato da ex e sul presente della formazione londinese. Poi Zola viene interrogato sulla contestazione di questi giorni che hanno investito il Napoli e anche il nuovo tecnico «Con Ancelotti stanno facendo bene e hanno colto gli obiettivi. L’Arsenal è stato un ostacolo ...