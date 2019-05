Andrea Dovizioso MotoGP | GP Francia 2019 | “Bene | ma non tanto per sfidare Marquez | vorrei

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019)sorride a metà dopo il secondo posto conquistato nel Gran Premio didi. Il romagnolo, infatti, chiude vedendo a debita distanza Marcche prosegue nel suo cammino inesorabile, mentre la Ducati continua a non soddisfarlo al 100%. La piazza d’onore di Le Mans, quindi, non può soddisfare a pieno il forlivese che, a fine gara, analizza con lucidità quello che è successo, e non è successo, in pista. “Sinceramente non ho mai avuto un feeling speciale nel corso di questo fine settimana – ammette ai microfoni di Sky Sport – Già dalla giornata di venerdì avevo capito che la moto non era completamente come avrei voluto. Alla fine dei conti il secondo posto non è certo da buttare ma non posso essere contento perchè non sono mai stato a mio agio in questi giorni sulla GP19″. Il Gran Premio disi è deciso quanto il ...

OA_Sport : Andrea #Dovizioso #MotoGP, #FrenchGP 2019: “Bene, ma non tanto per sfidare #Marquez, vorrei qualcosa di più…” - BeltramoPaolo : RT @bgmotogp: #MotoGP Standing 1 Marc Marquez Honda 95 2 Andrea Dovizioso Ducati 87 3 Alex Rins Suzuki 75 4 Val… - ansiogenaaf : Andrea Dovizioso in versione Kimi Raikkonen #FrenchGP #MotoGP -