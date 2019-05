Motor Valley Fest | la festa è qui Riflettori puntati su Modena e dintorni

Motori- Modena Motor Valley Fest - il festival diffuso è pronto al via : Pronta al via la kermesse emiliana del Motor Valley Fest di Modena , la prima edizione del Fest ival diffuso e totalmente gratuito aprirà le porte il 16 maggio Si apre il sipario sul Motor Valley Fest di Modena , la kermesse emiliana inizierà giovedì 16 e si concluderà domenica 19 maggio. Questo evento patrocinato dal Comune di Modena e dalla Regione Emilia Romagna sarà un Fest ival diffuso con ingresso libero, vedrà impegnate le aziende più ...

Fiat Concept Centoventi alla Motor Valley Fest : Dal 16 al 19 maggio andrà in scena a Modena la prima edizione del Motor Valley Fest , il Fest ival diffuso della “Terra dei Motor i” dell’Emilia Romagna che si svolgerà tra la storica sede Maserati in viale Ciro Menotti, l’Autodromo di Marzaglia e su tutto il territorio cittadino. Assieme alla Casa del Tridente, dal 1939 presente […] L'articolo Fiat Concept Centoventi alla Motor Valley Fest sembra essere il primo su ...

Modena si fa bella per il Motor Valley Fest : Alla Fiera verrà messo in luce tutto ciò che riguarda il mondo dell'automotive : dalla ricerca allo sviluppo. L'Expo, infine, valorizzerà le eccellenze del territorio attraverso attività espositive ...

Maserati al Motor Valley Fest 2019 : dove - quando e tutti i dettagli sul primo festival della ‘Terra dei motori’ : Maserati partecipa alla prima edizione del Motor Valley Fest, il Festival diffuso della “Terra dei Motori” dell’Emilia Romagna In programma a Modena dal 16 al 19 maggio, l’evento si svolgerà tra la storica sede Maserati in Viale Ciro Menotti, l’Autodromo di Marzaglia e, in maniera diffusa, su tutto il territorio cittadino. Per questa prima importante edizione di Motor Valley Fest, Maserati, presente nella città di Modena ...