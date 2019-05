Meteo | l’inverno di Maggio continua | weekend di maltempo in tutt’Italia | ancora più

Meteo - irruzione Artica innesca violento ciclone sull’Italia nel giorno della Festa della Mamma : torna l’inverno e scatta l’allerta alluvione [MAPPE] : L’Allerta Meteo per il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa Domenica 12 Maggio in cui celebriamo la Festa della Mamma è sempre più preoccupante: forti piogge e temporali stanno colpendo tutto il Paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia tirrenica, con locali nubifragi e temperature in picchiata. Quest’ondata di maltempo è provocata da un profondo ciclone innescato dall’arrivo dell’ennesima irruzione ...

Meteo - colpo di coda dell’inverno su tutta Italia : tornano freddo e piogge - la situazione da Nord a Sud : colpo di coda dell’inverno su tutta Italia: la primavera continua a farsi attendere. A farla da padrone è il freddo accompagnato da temporali, venti forti e nevicate a bassa quota. Le temperature sono in netta diminuzione in questi giorni: sono attesi cali di oltre 10 gradi al di sotto della norma. L’ondata di maltempo arriva dopo un inverno caldo che ha fatto registrare temperature di circa 0,40°C superiori alla media storica e 1/3 ...

Previsioni Meteo - Maggio senza mezze misure : dall’inverno all’estate in pochi giorni - sbalzi termici esagerati : Previsioni Meteo – Il mese di Maggio appena iniziato all’insegna del maltempo e del freddo anomalo sull’Italia vivrà un vero e proprio shock termico nelle prossime ore con l’arrivo di una sorta di “Uragano Artico“: tra stasera e Lunedì le temperature crolleranno in alcuni casi di 15°C con forti piogge, grandinate, trombe d’aria, neve a bassa quota e freddo tipicamente invernale. Da Martedì 7 Maggio ...

Scilla & Cariddi – Meteo Messina e Reggio Calabria : torna l’inverno in riva allo Stretto - 4 giorni di pioggia : Meteo Messina e Reggio Calabria – E’ tornato il maltempo oggi in riva allo Stretto, tra Calabria e Sicilia, dopo un lungo periodo mite e secco (era da 20 giorni che non cadeva una goccia d’acqua): sta piovendo con appena +15°C in pieno giorno, come se fossimo in pieno inverno, e una linea di foschia e umidità sulle colline di Peloritani e Aspromonte rende lo scenario di Scilla & Cariddi tardo-autunnale. E’ solo ...

Meteo - colpo di coda dell’inverno : nel weekend temperature in picchiata - pioggia e neve : Tre perturbazioni raggiungeranno l'Italia nelle prossime ore portando un brusco calo delle temperature, pioggia e persino nevicate sulle Alpi a quote insolitamente basse.Continua a leggere

Meteo Roma - nel weekend torna l’inverno : sabato forti temporali - domenica temperature in picchiata : Meteo Roma – Dopo i temporali pomeridiani che hanno compromesso la Festa del Lavoro, oggi su Roma splende un tiepido sole e il clima è tornato a tutti gli effetti primaverile ma la situazione cambierà nuovamente nel weekend. Già domani, Venerdì 3 Maggio, il cielo della Capitale si oscurerà per la presenza di nubi da cui potrà scaturire anche qualche debole pioggia. Le correnti diventeranno meridionali, con uno scirocco che si rinforzerà ...

Previsioni Meteo Maggio - “raid” invernale dalla Scandinavia da Domenica 5 : torna a ruggire l’inverno - neve in collina : Previsioni Meteo Maggio – Un colpo di coda invernale era da attenderselo in questa primavera caratterizzata da spiccati avvicendamenti di onde meridiane. Nemmeno a una settimana da un’onda calda anomala, con 30/31°C in pianura, in queste ultime ore siamo stati alle prese con una prima irruzione di aria relativamente fredda da Nord, la quale ha portato un calo deciso delle temperature, anche 12° in meno rispetto a 4 giorni fa, e piogge ...

Meteo - fronte freddo riporta l’inverno sull’Italia : temperature in picchiata - nevica anche sull’Appennino : Meteo – E’ tornato l’inverno su gran parte d’Italia: dopo le eccezionali nevicate di ieri sulle Dolomiti con accumuli che hanno raggiunto gli 80cm di neve, oggi sta nevicando addirittura sull’Appennino centrale dove nel pomeriggio la neve si abbasserà ulteriormente fino ai 1.100 metri di altitudine in Abruzzo. Intanto a Roma sta piovendo con appena +10°C in pieno giorno, come se fossimo nei giorni più freddi ...

Previsioni Meteo Maggio - mappe incredibili per il weekend di Sabato 4 e Domenica 5 : torna l’inverno - freddo e neve in tutt’Italia! : Previsioni Meteo Maggio – Sembra proprio che quest’anno la bella stagione non voglia decollare sull’Italia: oggi, nell’ultima Domenica di Aprile, sulle Dolomiti si stanno verificando eccezionali nevicate fino a bassa quota e nelle prossime ore il freddo scivolerà giù lungo l’Adriatico fino alla Puglia provocando tra stasera e domani, Lunedì 29 Aprile, forti piogge, temporali e addirittura nevicate sugli Appennini ...

Meteo - Allerta per l’ennesimo colpo di coda dell’Inverno sull’Italia : il freddo scivola lungo l’Adriatico - temperature in picchiata [MAPPE] : Meteo – Nuova ondata di freddo invernale sull’Italia nel cuore della Primavera: siamo al 28 Aprile e nevica a quote collinari sulle Alpi orientali, dove stasera la “dama bianca” scenderà fino ai 700–800 metri di altitudine. E domani, Lunedì 29 Aprile, tornerà la neve anche sull’Appennino centrale, oltre i 1.300/1.400 metri su Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Osservando le mappe del modello Moloch ...

Meteo - il colpo di coda dell’inverno flagella la Domenica delle Palme sull’Italia : furiosa grandinata imbianca Roma [FOTO e VIDEO] : Meteo – Forte maltempo su gran parte d’Italia in questa Domenica delle Palme condizionata dal colpo di coda dell’inverno: le temperature sono crollate su valori tipicamente invernali e la neve è caduta fino a bassa quota tra Lombardia, Liguria, Emilia e Toscana. Al Centro/Sud, i temporali hanno provocato forti grandinate: la più intensa ha colpito nel pomeriggio la zona Sud di Roma e il suo litorale, paralizzando ...

Meteo - torna l’inverno nella Domenica delle Palme : neve a bassa quota e freddo gran parte d’Italia [GALLERY] : torna il gelo nella Domenica delle Palme, con neve a bassa quota e freddo in diverse regioni. Alpi imbiancate nel bresciano, così come l’Appennino Tosco-Emiliano che risulta innevato come in Febbraio. Com’era atteso, si registrano temperature bassissime in conseguenza al Ciclone Baltico e si prevede maltempo ancora per le prossime ore. La pioggia e il gelo stanno interessando la penisola da Nord a Sud. Nelle regioni settentrionali di ...

Meteo - colpo di coda dell’Inverno sul weekend della Domenica delle Palme : tornado a Roma e nel Salento - freddo e grandinate [FOTO] : Meteo – Italia colpita dal colpo di coda dell’Inverno nel weekend della Domenica delle Palme: già nella giornata di Sabato si sono verificati numerosi fenomeni estremi con forti piogge, grandinate, temporali e persino due tornado, uno a Marina di Mancaversa nel Salento, e un altro a Roma (vedi foto scorrendo la gallery in alto a corredo dell’articolo). Proprio Roma è stata colpita dal maltempo nel giorno della Formula E e di ...

Meteo - torna l’inverno in Europa con gelo e neve : -11°C nelle ultime 24 ore ad Amsterdam - Berlino e Varsavia - nel weekend tocca a Londra e Parigi : Nel Nord Europa si potrebbe facilmente pensare che il calendario sia tornato a marzo a causa dell’arrivo di aria artica che sta mettendo in stand-by il tepore di aprile. Lo shock più grande è stato avvertito dall’Olanda alla Polonia, dove le temperature erano salite ben al di sopra della norma prima dell’arrivo di quest’aria fredda. Ieri, 10 aprile, le massime intorno ai +21°C di lunedì 8 aprile sono state sostituite da valori pari o inferiori a ...