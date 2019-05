Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP

MotoGP - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Marc Marquez implacabile sotto l’acqua - bene le Ducati e Valentino Rossi : Marc Marquez conferma i favori del pronostico e conquista la pole position del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia), il campione del mondo in carica ha dato un saggio di tutte le sue qualità, ottenendo il best time odierno di 1’40″952, sfruttando alla perfezione i primi istanti del turno con pista “poco bagnata”. Un Marquez che si è potuto concedere anche il lusso di ...

MotoGp – Caduta per Marquez nelle qualifiche : che scivolata per Marc in Francia [VIDEO] : Marc Marquez cade nelle qualifiche del Gp di Francia: l’asfalto bagnato di Le Mans fa scivolare il pilota della Honda La pioggia sta rendendo difficile il sabato in pista di piloti della MotoGp: Valentino Rossi è riuscito a superare la Q1, ma nel Q2 lo spettacolo non manca. Subito una Caduta per Marc Marquez: il campione del mondo in carica è scivolato, mentre si trovava al comando, riuscendo a rialzare subito la sua moto e tornare ...

VIDEO Marc Marquez - GP Francia 2019 : “Il passo è buono. Lorenzo veloce? Si - ma sono davanti” : Marc Marquez è decisamente soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul celebre tracciato di Le Mans l’asso della Honda ha concluso in seconda posizione, nella classifica combinata dei tempi, alle spalle solo della Yamaha di Maverick Vinales. Un Marquez che, per buona parte delle sessioni, si è concentrato sulla simulazione del passo gara e solo negli ultimi ...

VIDEO Marc Marquez è un gatto - clamoroso salvataggio nelle prove libere del GP Francia : evitata una caduta : Marc Marquez si è reso protagonista di un grandioso salvataggio durante le prove libere 1 del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha rischiato seriamente di cadere ma con un guizzo felino è riuscito a rimanere in sella alla sua Honda e a proseguire il proprio giro sul tracciato di Le Mans. Il Campione del Mondo è solito a questi colpi di genio che molte volte gli hanno consentito di volare a terra. Di seguito il VIDEO ...

MotoGp - Marc Marquez snobba Valentino Rossi : lo spagnolo spiazza tutti a Le Mans : Interrogato sugli avversari per il titolo mondiale, Marquez ha avuto qualche remora nell’inserire anche Valentino Rossi Nonostante lo zero incassato ad Austin per via della caduta che lo ha visto protagonista a metà gara, Marc Marquez guida la classifica piloti del Mondiale di MotoGp. AFP/LaPresse Lo spagnolo precede Rins di un punto, Dovizioso di tre e Valentino Rossi di nove, dunque una lotta apertissima che lascia spazio a ...

MotoGP - GP Francia 2019 : riparte la corsa a Marc Marquez. Serve una svolta per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi : Si chiama Gran Premio di Francia di MotoGP, ma si potrebbe rinominare Festival spagnolo. Per quale motivo? Nelle ultime 10 edizioni, infatti, ben nove se le sono aggiudicate piloti iberici, le ultime otto consecutive. Nemmeno da dire che un anno fa il successo andò a Marc Marquez, che iniziò a cambiare definitivamente Marcia verso il suo quinto titolo iridato nelle ultime sei annate della classe regina. Il pilota della Honda, tuttavia, non vede ...

VIDEO Marc Marquez : “La F1 è diversa dalla MotoGP : o hai la macchina o non puoi fare niente. La Mercedes è più forte” : Marc Marquez oggi era presente a Barcellona in occasione delle prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo MotoGP, reduce dal successo di Jerez che lo ha riportato in testa alla classifica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Leclerc è molto giovane e sta facendo bene. Sono venuto qui solo per fare delle visite, per trovare qualche amico. In Formula Uno è diverso della ...

MotoGp - Valentino Rossi ‘spaventato’ da Marc Marquez : “vi svelo che cosa mi fa paura…” : Il pilota della Yamaha si è soffermato sulle qualità di Marquez, esprimendo il proprio pensiero sul prosieguo del Mondiale Nonostante una giornata complicata, Valentino Rossi è riuscito comunque a chiudere al sesto posto il Gp di Jerez, rimanendo a soli nove punti dalla vetta della classifica piloti. AFP/LaPresse In testa ci è tornato Marc Marquez che, dopo la caduta di Austin, ha vinto dominando la gara spagnola davanti a Rins e Viñales. ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Marc Marquez e una superiorità imbarazzante a Jerez de la Frontera : Siamo solo alla quarta gara di questo Mondiale 2019 di MotoGP ma a Jerez de la Frontera (Spagna) la dimostrazione di forza di Marc Marquez è stata impressionante. Lo spagnolo, a differenza dell’anno passato, non gioca più con gli avversari nelle prime fasi di corsa per poi andare via negli ultimi giri ed ottenere il risultato pieno. Lo show del corpo a corpo ha lasciato spazio all’esibizione di pura prestazione, sciorinata da chi ha ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez vince e spaventa i rivali - chi potrà fermare il suo dominio? : Marc Marquez torna in vetta alla classifica del Mondiale MotoGP 2019 dopo il successo nel Gran Premio di Spagna. Non una notizia clamorosa, dopotutto il pilota nato a Cervera ha vinto cinque titoli nella classe regina negli ultimi sei anni, ma che non deve passare inosservata. Questo risultato, tuttavia, ha quasi dell’incredibile, invece. È sufficiente pensare, infatti, che il portacolori della Honda guarda tutti dall’alto in basso ...

VIDEO Marc Marquez - GP Spagna 2019 : “Quando ho visto che c’era il sole ho capito che questa sarebbe stata la mia gara” : Marc Marquez è tornato alla vittoria (dopo lo zero di Austin) nella gara del GP di Spagna di Jerez della MotoGP: “Sapevo che qui sarebbe stato tutto difficile perché con l’asfalto nuovo saremmo stati tutti molto vicini, ma quando ho visto che c’era il sole, ho capito che questa sarebbe stata la mia gara. Rins lotterà per il Mondiale, ha il vantaggio di non avere pressione“. LA VIDEO INTERVISTA A Marc ...

Marc Marquez MotoGP - GP Spagna 2019 : “Una vittoria importante dopo Austin. Per il Mondiale Rins c’è”. : Sorride, e ne ha ben donde, Marc Marquez al termine del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica voleva a tutti i costi mettere alle spalle la clamorosa caduta di Austin e la gara di Jerez de la Frontera era l’occasione giusta per tornare sul gradino più alto del podio. Missione compiuta e altri 25 punti messi in cascina. La soddisfazione del pilota della Honda si percepisce anche dalle sue parole ai ...

VIDEO GP Spagna MotoGP 2019 - Highlights e sintesi : dominio di Marc Marquez - Dovizioso quarto - rimonta di Valentino Rossi : Marc Marquez ha vinto il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda ha ben controllato in avvio della gara e poi è scappato via non lasciando spazio agli avversari, il Campione del Mondo ha ampiamente riscattato la caduta di Austin e si è portato in testa alla classifica generale con un punto di vantaggio su Alex Rins che oggi ha concluso in seconda piazza dopo il trionfo negli USA. Buon quarto posto di Andrea ...

MotoGP - Risultato gara GP Spagna 2019 : assolo di Marc Marquez - Dovizioso ai piedi del podio. 6° Valentino Rossi : Marc Marquez domina il GP di Spagna, quarta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico il campione del mondo in carica si esibisce in un assolo sulla Honda davanti alla Suzuki dell’altro spagnolo Alex Rins (+1″654) e alla Yamaha di un redivivo Maverick Vinales (+2″443). La Ducati di Andrea Dovizioso deve accontentarsi del quarto posto a un tiro di schioppo dalla M1 (+2″804), mettendosi alle spalle Danilo ...