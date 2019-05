Europee decisive | Pd sulla strada giusta

huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) Appare sempre più chiara l’importanza delle elezioniper la prospettiva italiana. Il Pd si sta impegnando con intelligenza e su una linea che, sembra a me, efficace e, spero con tutto il cuore, foriera di un buon risultato. La scelta di Nicola Zingaretti, di Andrea Orlando e dell’insieme del gruppo dirigente nelle sue varie sensibilità è stata quella di non “imbarcarsi” in scenari futuri di alleanze o di affidarsi alle varie geometrie politiche, che in forme diverse, molti commentatori hanno suggerito e suggeriscono. Ho ricordato più volte che la sinistra nel corso della propria campagna elettorale deve sempre avanzare una proposta di governo. Anche nei momenti di maggiore difficoltà e quando verso di essa si ergeva una preclusione pregiudiziale, non è mai mancata l’indicazione di una ...

