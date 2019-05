ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2019) Abramovich non ha sceltoa caso per l’amichevole deldi mercoledì scorso. E l’infortunio di Loftus-Cheek, a leggere la Cnn, passa del tutto in secondo piano, rispetto alle polemiche scatenate prima e dopo la partita. L’emittente americana spiega con dovizia di particolari il motivo per cui il proprietario delha scelto proprio quell’amichevole da giocare, anche se così lontano e spiega anche il motivo per cui insiemesquadra ha voluto esser aanche lui. La partita con il New England Revolution aveva uno scopo benefico. È servita a raccogliere 4 milioni di dollari per le organizzazioni che combattono l’antisemitismo e le discriminazioni nel mondo. Abramovich, ebreo, è particolarmente sensibile all’argomento e sicuramente anche un giocatore infortunato è sacrificabile sull’altarecausa. È tanto sensibile da aver donato per quella causa, insieme al ...

napolista : #Chelsea: le radici di #Abramocivh alla base della scelta di Boston - ilNapolista -