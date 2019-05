Bonolis | “Conte è stato capitano della Juve? Anche mia moglie ha avuto altri fidanzati…”

calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) Interista sfegatato, ogni tanto Paoloviene intercettato per parlare del momentosquadra nerazzurra. Lo ha fattooggi a marginemanifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ al Foro Italico di Roma rispondendo alle domande dei giornalisti su un possibile cambio di allenatore e l’arrivo di Conte. Ecco le sue parole: “L’Inter mi è sempre piaciuta indipendentemente dalla qualità delle stagioni. Spalletti credo che meriterebbe di continuare avendo a disposizione una rosa più importante di quella che hafino ad ora. È uscita dal fair play finanziario e questo dovrebbe permettere alla famiglia Suning di fare investimenti importanti. Si parla di Conte, è un ottimo allenatore come lo è Spalletti. Dicono che èntus, ma non possiamo vedere al pregresso,miaha...

