Pedullà | ' Si va verso conferma di Allegri | no della Juve alla cessione di Douglas Costa'

(Di venerdì 17 maggio 2019) E' uno degli argomenti di discussione principali degli ultimi giorni, ovvero l'incontro fra il presidententus, Andrea Agnelli, ed il tecnico bianconero Massimiliano, confronto che spesso è stato rimandato. Secondo le ultime indiscrezioni, ad inizio settimana avrebbe dovuto esserci la decisione finale da parte dei due, ma ancora non arriva nessun segnale sul futuropanchina bianconera. Di certo, la dirigenza in questi giorni si è incontrata per discutereposizione del tecnico toscano e, come sperano i tanti tifosi bianconeri, dovrebbe esserci una risoluzionequestione a breve. In merito a tale vicenda ha parlato il noto giornalista sportivo Alfredoche, andando in qualche modo controcorrente rispetto alle notizie che arrivano dai media sportivi, ha dichiarato la possibilità concreta chepossa rimanere sulla panchina bianconera anche la ...

