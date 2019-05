Napoli | entra in ospedale col casco e spara | 22enne ferito alle gambe «Poteva essere una

La figura di Ancelotti è sempre più centrale nel Napoli : Nonostante il tecnico azzurro abbia affermato che non vuole fare il manager perché non gli interessa e non ha tempo, è sempre più chiaro che la figura di Ancelotti sia centrale nel Napoli. Non solo le scelte tecniche per le partite, ma anche il mercato ruota intorno a lui. Suo il listone che contiene i nomi dei calciatori da tenere sotto osservazione e suo anche l’intervento in alcune trattative portate avanti da Giuntoli, vedi la ...