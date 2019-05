Morbillo - in Brasile : primo caso nativo della città di San Paolo non importato dall’estero : E’ il primo caso di caso di Morbillo autoctono cioè nativo della città di San Paolo e non importato dall’estero. Lo ha confermato il Coordinamento di sorveglianza della salute (COVISA) della segreteria municipale di Sanità di San Paolo, la città più grande e popolosa del Brasile. Era dal 2015 che la malattia non veniva contratta nella megalopoli, che nel frattempo ha visto confermati altri sette casi. Secondo le autorità sanitarie ...