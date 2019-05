blogo

(Di venerdì 17 maggio 2019) Se Fabioincassasse un euro ogni volta che viene citato in sua assenza, la quota fatidica dei due milioni verrebbe toccata in un batter d’occhio. La questione del compenso del conduttore tiene ormai banco da mesi, con la complicità di Matteo Salvini che ha spostato il caso nel quotidiano dibattito politico.“Il signorè pagato da 60 milioni di italiani per fare politica di sinistra e prende 3 milioni di euro all’anno”, ha detto il Ministro dell’Interno a Dritto e rovescio, facendo salire non di poco lodel volto di Raiuno. “Secondo me è un eccesso, un compenso come quello è immorale nei confronti di tanti altri giornalisti e lavoratori italiani”.Lodineidel: "soldi". Del Debbio: "Se vengo in Rai li date anche a me?" pubblicato su TVBlog.it 17 maggio 2019 03:36.

tvblogit : Lo spettro dello stipendio di Fazio nei talk del giovedì. Formigli: 'Merita quei soldi… - SerieTvserie : Lo spettro dello stipendio di Fazio nei talk del giovedì. Formigli: 'Merita quei soldi'. Del Debbio: 'Se vengo in R… - ZioKlint : RT @GavinoSanna1967: Cari altraeuropeisti di sinistra, che sognate UE democratica e solidale contro politiche neoliberiste e tecnocrati, no… -