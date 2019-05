Lettera di Bruxelles dopo il voto Salvini | Stracceremo i vincoli Ue

affaritaliani

(Di venerdì 17 maggio 2019) Preoccupazione e cautela. Sono questi i due 'sentimenti' che in questa fase coesistono a livello europeo sull'Italia. Vale per la Commissione come vale per i ministri finanziari dell'Eurogruppo. Dalla riunione di oggi dell'Ecofin (a 28), non sono emerse novita' ne' nuove indicazioni o moniti al governo italiano. Secondo quanto risulta la richiesta formale al Tesoro di chiarire i punti di vista italiani sulle ragioni della violazione della regola del debito nel 2018, una situazione che in teoria puo' portare all'apertura di una procedura europea, arrivera' a Roma soloilper il rinnovo del Parlamento Ue (probabilmente il 27 maggio). Che l'avvio di una procedura sara' la decisione finale della Commissione e' tutto da vedere. Tuttavia le pressioni affinche' dia sull'Italia 'una risposta chiara' ...

