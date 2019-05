Il sindaco leghista | “Drag Queen per leggere le favole ai bambini” 

Arrestato il sindaco leghista di Legnano e due assessori : "Turbativa d’asta e corruzione elettorale" : Il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus, della Lega, è stato Arrestato oggi dalla Guardia di finanza su ordine della procura di Busto Arsizio (Varese) insieme ad altri due membri della giunta comunale. Tra le accuse mosse a vario titolo, nell’ambito dell’inchiesta denominata Piazza Pulita, c’è la corruzione elettorale. Nuova tangentopoli a Milano? 43 misure cautelari. Arrestati consigliere ...

Tangenti - arrestato sindaco leghistaDi Maio a Salvini : caccialo. L'ordinanza : Gianbattista Fratus è stato arrestato nell'ambito dell'operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale della GdF di Busto Arsizio Segui su affaritaliani.it

Scambio voti e poltrone - arrestato il sindaco leghista di Legnano : Un «comitato di controllo politico delle nomine» dirigenziali in società partecipate e in municipio, per la designazione di «soggetti manovrabili e in futuro...

Chi è Gianbattista Fratus il sindaco leghista di Legnano arrestato : Chi è Gianbattista Fratus il sindaco leghista di Legnano arrestato Inchieste su inchieste. In varie regioni d’Italia: da nord a sud. A pochi giorni dalla notizia dell’indagine a carico dell’esponente di Forza Italia Laura Comi, ricandidata al Parlamento Europeo, è la volta di un’amministrazione comunale guidata dalla Lega. Infatti sono scattate le misure cautelari per il sindaco di Legnano, siamo in Lombardia, ...

Nomine pilotate a Legnano - arrestati sindaco leghista e 2 assessori : Comune commissariato : C'è il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, della Lega, tra gli arrestati nell'operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale dei finanzieri del Comando...

Tangenti e corruzione elettorale : arrestato sindaco leghista di Legnano | Commissariato il Comune : L'operazione dei finanzieri è stata condotta nella città simbolo della Lega. In manette sono finiti Gianbattista Fratus, Chiara Lazzarini e Maurizio Cozzi. Indagate altre sette persone

Nomine pilotate a Legnano - arrestati sindaco leghista e 2 assessori : Comune commissariato : C'è il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, della Lega, tra gli arrestati nell'operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale dei finanzieri del Comando...

Assunzioni in cambio di voti - arrestato sindaco leghista di Legnano e due assessori : Comune commissariato : C'è il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, della Lega, tra gli arrestati nell'operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale dei finanzieri del Comando...

Arrestato sindaco leghista di Legnano. Salvini : “Non commento - fiducia nei miei e nelle indagini : I Finanzieri del Comando provinciale di Milano, su disposizione della procura di Busto Arsizio, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus, del vice sindaco dello stesso Comune, Maurizio Cozzi, e dell'assessore alle Opere Pubbliche, Chiara Lazzarini. A Fratus e Lazzarini sono stati concessi gli arresti domiciliari, mentre l'ordinanza nei confronti di Cozzi e' di ...

Arrestato per corruzione il sindaco leghista di Legnano : arrestato Fratus|Video : Incarichi in cambio di voti: il primo cittadino ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi

Tangenti e appalti - arrestati il sindaco leghista di Legnano e due assessori : C'è il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, della Lega, tra gli arrestati nell'operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale dei finanzieri del Comando...

Arrestato per corruzione il sindaco leghista di Legnano : ai domiciliari Fratus|Video : Ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi

Corruzione - arrestati il sindaco leghista di Legnano e due assessori : Giambattista Fratus è ai domiciliari, come pure l’assessora alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. Il vicesindaco e...

Arrestato il sindaco leghista di Legnano : "Tangenti e corruzione elettorale" : Nell'ambito dell'inchiesta 'Piazza Pulita' della Procura di Busto Arsizio è stato messo agli arresti domiciliari il sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus. È quanto si apprende da fonti investigative. Ai domiciliari anche l'assessore alle Opere Pubbliche Chiara Lazzarini, mentre è finito in carcere l'assessore al Bilancio e vicesindaco del comune di Legnano Maurizio Cozzi. Tra le accuse contestate anche quella di ...