Formigli attacca Salvini | Non sei mai mio ospite Voglio sapere perché…

(Di venerdì 17 maggio 2019) Pina Francone Il conduttore di Piazzapulita lancia un messaggio di sfida al leader della Lega: "È l'unico programma italiano dove non mette piede" "c'ha le fanfare da tutte le parti, ma non ha messo piede qui da due anni. E lei mi viene a rompere le balle su? Sono due anni che non viene qua! È l'unico programma italiano dove non mette piede". Corradosi sfoga così, in diretta, discutendo animatamente con Vittorio Sgarbi, suoa Piazzapulita. Il conduttore ha sbottato proprio nel corso della trasmissione di approfondimento politico di La7, lanciando una frecciatina al leader della Lega, ma anche un messaggio di sfida. Infatti, il giornalista, dopo aver fatto la sua uscita polemica, rincara la dose: "Allora, caro ministro, venga qua, così le facciamo tutte le domande. Non capisco perché va da tutte le parti e non qua…ce lo venga a dire!". ...

