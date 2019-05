wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il linguaggio del documentario incontra quello del fumetto aumentato per consentire al grande pubblico di approfondire il complesso tema della, della sua crisi e delle sue possibilità. Parliamo di, l’applicazione realizzata dalla ong ActionAid, disponibile per iOS e Android che vuole consentire agli utenti che la scaricheranno di effettuare un “viaggio nelle viscere della”. L’app, lanciata lo scorso febbraio,presentata al pubblico del2019, in un incontro dal titolo Lain un’App, in programma venerdì 24 maggio alle 12:00 allo Stage X, il palco principale della maniazione (interverranno, Ivan Giordano, head of digital media AlteraWide e Barbara Antonelli, direttrice dipartimento comunicazione ActionAid Italia).si presenta come un progetto dai molteplici linguaggi: ...

IamBross : Demopatia, la democrazia te la spiega Zerocalcare via app (che sarà al Wired Next Fest) - antocalderone : Demopatia, la democrazia te la spiega Zerocalcare via app (che sarà al Wired Next Fest) - MilanoCitExpo : Demopatia, la democrazia te la spiega Zerocalcare via app (che sarà al Wired Next Fest)… -