Dead Cells | il DLC gratuito Rise of the Giant ha una data di uscita

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il canale Switch News ha confermato che il nuovo contenuto aggiuntivo di, intitolato "of the" sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 23 maggio.Mancano quindi pochissimi giorni per ottenere questo DLC che, come riporta Go Nintendo, porta con sé nuove interessanti caratteristiche. Ecco una panoramica dei contenuti che saranno presenti al suo interno.Oltre a questa notizia, l'editore qualche giorno fa ha annunciato che il suo Roguelike approderà questa estate anche su iOS, mentre una versione Android arriverà in un secondo momento.Leggi altro...

