Concorsi Comune di Genova | i primi bandi pubblicati

(Di venerdì 17 maggio 2019)per l’assunzione di diverse figure professionali presso ildi. Il piano di reclutamento vedrà 1.168 posti occupati entro il 2021, di cui 600 già nel 2019. Tutte le informazioni suidiVediamo assieme iusciti in Gazzetta Ufficiale.di: 28 istruttori tecnici Ildiha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 28 posti di istruttore servizi tecnici, categoria C e posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato per le annualità 2019, 2020 e 2021. Bando per 28 istruttori tecnicidiRequisiti di partecipazione Possono partecipare al concorso tutti gli individui in possesso dei requisiti generali e specifici per l’accesso alla professione. I requisiti generali sono: cittadinanza italiana o di qualsiasi Stato membro dell’Unione ...

