blogo

(Di venerdì 17 maggio 2019) "Faccio una sorta di cameo che incarna però la chiave di lettura di tutta la miniserie"presenta così il suo Marcello, personaggio italiano presente in-22 la miniserie prodotta, diretta e interpretata dain partenza il 21 maggio su Sky Atlantic. Il suo è un piccolo ruolo, infatti quando lo incontriamo all'anteprima romana della miniserie, come potete vedere nel video in apertura, abbiamo provato a chiedergli se sarà nella seconda o terza puntata ma non ha saputo darci un'indicazione precisa "non ho ancora visto tutta la serie" (in anteprima è stato mostrato il primo e l'ultimo episodio della miniserie insieme a un concentrato delle puntate dalla 2 alla 5, ndr.).-22: "Stati Uniti!" pubblicato su TVBlog.it 17 maggio 2019 18:59.

tvblogit : Catch-22 Giancarlo Giannini a Blogo: 'Spero George Clooney diventi presidente degli Stati… - AndreaAAmato : Giancarlo Giannini: In Catch-22 interpreto un uomo più vigliacco di Pasqualino Settebellezze @SkyAtlanticIT - tvzoomitalia : Giancarlo Giannini: In Catch-22 interpreto un uomo più vigliacco di Pasqualino Settebellezze @SkyAtlanticIT -