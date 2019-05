Balata | «Serie B | decisioni prese nel pieno rispetto delle regole»

Caos Serie B : per Gravina “non è competenza della Lega B” - ma Balata chiede tempi più rapidi : Serie B senza pace. Ci si aspettava, dopo il Caos della scorsa estate, un ritorno alla normalità. Che però, dopo quanto accaduto ieri, pare sia molto lontano. Palermo in C e playout annullati, queste le decisioni su cui si aprono dibattiti infiniti. Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si tira fuori spiegando che la Lega B non ha “competenza in materia“. E così il numero uno Mauro Balata chiede che il tutto venga risolto ...

Il VAR sbarca anche in Serie B - il presidente Balata svela : “introdurremo la tecnologia per playoff e playout” : Il presidente della Lega B ha ammesso che verrà introdotto il VAR anche a partire dalle gare di playoff e playout È ufficiale lo sbarco del Var in Serie B. L’introduzione della tecnologia partirà da playoff e playout di questa stagione per poi iniziare una fase sperimentale nel prossimo torneo 2019/20. LaPresse/Jennifer Lorenzini A confermarlo è il presidente della Lega B Mauro Balata al termine del consiglio federale svoltosi a via ...

Balata - da Serie B 32 in nazionali Italia : ANSA, - MILANO, 22 MAR - La Serie B dà "un contributo formidabile" alle nazionali azzurre. Lo ha sottolineato il presidente della Lega B, Mauro Balata, ricordando che dall'inizio della stagione sono ...

