Trono Over | Roberta lancia gravi accuse a Riccardo e Ida | “Non escludo un accordo”

Uomini e Donne gossip : “Un cavaliere del Trono Over convive con un uomo” : Uomini e Donne, lo scoop: “Un cavaliere al Trono Over corteggia le Donne ma convive con un uomo” Uno scoop senza precedenti è stato lanciato stamani dal settimanale Oggi. Nell’ultimo numero in edicola, precisamente nella rubrica Pillole di gossip del giornale, è stata riportata un’indiscrezione riguardante uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne gossip: “Un cavaliere del ...

Uomini e donne - Trono Over : Pamela Barretta annuncia querela contro Valentina Autiero : Ci sono novità in merito al caso che coinvolge Pamela Barretta e Stefano Torrese. Nella puntata di ieri del trono over di Uomini e donne, Pamela ha scoperto che Stefano mandava alcuni messaggi a Roberta Di Padua mentre i due già si frequentavano. Nel corso della registrazione della nuova puntata, Roberta e Valentina Autiero hanno attaccato Pamela. In particolare la seconda avrebbe utilizzato parole molto forti nei confronti della dama. La ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Valentina e Massimiliano che con ogni probabilità non saranno la prossima coppia a uscire dal programma, soprattutto perché lei non sente le farfalle nello stomaco. A Valentina, ormai veterana del programma, non ne va una giusta! Dopo un breve round Tina vs Gemma, ecco una novella coppia formatasi in trasmissione pochi mesi fa, Stefano e Pamela, contenti e sorridenti perché ...

Spoiler Trono Over : Armando Incarnato litiga con Barbara De Santi e abbandona lo studio : Dalle anticipazioni del trono over di Uomini e Donne relative alla puntata registrata il 14 maggio, si apprende che Barbara De Santi ha accusato Armando Incarnato di averla additata come una spia, poiché secondo l'uomo l'insegnante sarebbe a conoscenza di alcuni particolari della sua vita che lui ha riportato solo alla redazione. A questo punto è partito un acceso scontro verbale tra i due, durante il quale il napoletano ha attaccato duramente ...

Trono Over - Pamela minaccia Valentina : "Si prepari un avvocato" - : Luana Rosato Pamela Barretta ha avvisato Valentina Autiero tramite una Instagram story che, dopo quanto accaduto durante le registrazioni del Trono over di Uomini e Donne, dovrà cercarsi un avvocato I toni tra i protagonisti del Trono over di Uomini e Donne iniziano a farsi accesi e, dopo l’ultima registrazione, Pamela Barretta ha annunciato che procederà per vie legali contro Valentina Autiero. E’ stata la ex compagna di Stefano ...

Trono Over anticipazioni - Pamela Barretta denuncia Valentina : “Cafona” : Pamela Barretta del Trono Over contro Valentina Autiero E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over. E in questa circostanza ad aver fatto parlare è stata indubbiamente Pamela Barretta, la quale si è arrabbiata dopo aver letto dei messaggi scritti dal suo compagno a Roberta. Ma non è finita qua perchè ieri, come riportato dalle anticipazioni di UeD, c’è stata una nuova registrazione a cui hanno preso parte Stefano e Pamela per ...

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : Armando Incarnato lascia la trasmissione? : Le ultime settimane del trono over di Uomini e Donne saranno piuttosto elettriche, il nervosismo prenderà ancora una volta il sopravvento in un'edizione esplosiva. Ieri è stata registrata una puntata del trono over che vedremo a breve, all'interno della quale ne sono successe di tutti i colori secondo quanto riportato dal portare de Il vicolo delle news.A far parlare sarà sopratutto l'accesa discussione tra Barbara de Santi e Armando ...

Uomini e Donne/ Scontro tra Ida e Riccardo nella nuova registrazione - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni registrazione Trono Over. Armando accusa la redazione di pagare Gemma e Valentina e di rivelare dettagli a Barbara e poi esce

U&D - ritorno di fiamma al Trono Over : Riccardo rivuole la sua Ida : Nella giornata di ieri è andata in onda un nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La puntata di ieri era una puntata molto attesa dai fan del programma e soprattutto da quelli che amano la coppia Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Tra i due, infatti, sembra sempre più vicino un ritorno di fiamma. Trono Over, Riccardo ripensa a Ida Platano In ...

Uomini E Donne Trono Over : Armando lancia gravi accuse a Barbara che piange. Leggi le anticipazioni : Se ce lo avessero detto non ci avremmo creduto, o forse sì, visto che Armando Incarnato è conosciuto per essere un Cavaliere dall’animo non proprio calmo e tranquillo. Le ultime anticipazioni sul Trono Over... L'articolo Uomini E Donne Trono Over: Armando lancia gravi accuse a Barbara che piange. Leggi le anticipazioni proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Trono Over - Barbara piange : gravi accuse da Armando (che abbandona) : Trono Over Uomini e Donne: le accuse di Armando Incarnato a Barbara De Santi Se ce lo avessero detto non ci avremmo creduto, o forse sì, visto che Armando Incarnato è conosciuto per essere un Cavaliere dall’animo non proprio calmo e tranquillo. Le ultime Anticipazioni sul Trono Over di Uomini e Donne hanno come protagonisti […] L'articolo Anticipazioni Trono Over, Barbara piange: gravi accuse da Armando (che abbandona) proviene da ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 14/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Benny al centro dello studio. C’è una signora che vuole conoscerlo. Entra Grazia, 60 anni di Ladispoli, separata, con 4 figli e 4 nipoti che è attratta da Benny perché lo vede un uomo calmo, sereno, tranquillo e galante quando balla. Ma Benny non è soddisfatto per lui sarebbe addirittura troppo giovane e comunque non fa per lui. Lui vorrebbe un tipo come Barbara ma non ...