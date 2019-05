Saluto romano in consiglio comunale a Milano | Cassazione conferma pena

Saluto romano in consiglio comunale - Cassazione conferma pena : Saluto romano in consiglio comunale, Cassazione conferma pena La Suprema Corte non riconosce la "lieve entità" proprio perché il gesto venne fatto durante una seduta d'aula mentre si discuteva il trasferimento di alcune famiglie Rom. Il condannato: "Non mi pento, mi onoro di dichiararmi ...

“Saluto romano è reato - non è fatto di lieve entità” : la Cassazione conferma la condanna per gesto in Comune a Milano : Chi compie il saluto fascista, soprattutto durante un consiglio comunale, non merita sconti di pena perché non è un gesto di “lieve entità“. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un mese e 10 giorni di reclusione con pena sospesa per Gabriele Leccisi, avvocato milanese che durante la seduta dell’ 8 maggio 2013 dell’assemblea a Palazzo Marino in cui si discuteva di sicurezza e ...

Il monologo di Maurizio Crozza e tutta la verità sul Saluto romano : “Una fake news” e spiega perchè : Parte con un po’ di storia il primo monologo di Maurizio Crozza – in onda con Fratelli di Crozza in prima serata sul Nove – che si propone di riportare alla verità le origini del cosiddetto “saluto romano” che di antica Roma non ha proprio nulla, ma fu semmai inventato dal poeta di Pescara, Gabriele D’Annunzio, e quindi casomai dovrebbe chiamarsi ‘saluto abruzzese’. Il comico genovese ironizza su un’altra leggenda che riguarda ...

Per il Tribunale di Milano fare il Saluto romano non è reato durante una commemorazione : Quattro militanti del gruppo di estrema destra 'Lealtà Azione' sono stati assolti al processo per apologia di fascismo per una manifestazione con saluti romani svoltasi il 25 aprile 2016 al campo X del Cimitero Maggiore di Milano, dove sono sepolti i caduti fascisti della Repubblica Sociale. È l'ultimo verdetto che segue una tendenza, ormai consolidata salvo una recente eccezione, per cui il 'braccio teso' e altri stilemi del Ventennio non ...

Milano - in 4 assolti per Saluto romano : 14.43 Quattro dirigenti di Lealtà azione sono stati assolti "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di apologia del fascismo per una manifestazione con saluti romani al campo X del Cimitero Maggiore di Milano dove sono sepolti i fascisti della Repubblica sociale. L'episodio risale al 25 aprile 2016. L'assoluzione è stata decisa dal Tribunale di Milano nel processo con rito abbreviato. Il Pm aveva chiesto 4 condanne a 3 mesi.

Milano - braccia alzate e Saluto romano alla commemorazione per Sergio Ramelli. Due feriti negli scontri : Si è conclusa con il triplo ‘Presente‘ e il braccio alzato per il saluto romano la commemorazione per Sergio Ramelli a Milano alla quale hanno partecipato circa 1000 persone. Al termine della “passeggiata”, come l’hanno definita i militanti, concordata con la forza pubblica, i manifestanti si sono schierati silenziosamente davanti alla lapide in via Paladini, dove il giovane di estrema destra venne aggredito il 29 ...

Cremona - Saluto romano e inni a Benito Mussolini durante la commemorazione proibita dal sindaco : Puntuali come ogni anno, i nostalgici dell'epoca fascista hanno voluto ricordare il Duce, Roberto Farinacci e i caduti della Repubblica di Salò. Presenti anche alcune delegazioni dalla Francia, con il ...

Feltri - frecciata ai partigiani : 'Senza angloamericani saremmo ancora al Saluto romano' : Vittorio Feltri, com'è noto, ha sicuramente un pregio: quello di dire quello che pensa, senza preoccuparsi di urtare la sensibilità di qualcuno o del fatto che il proprio pensiero possa persino mirare a rovesciare alcune verità storiche. Nelle ultime settimane ha tenuto particolarmente banco la questione relativa al 25 aprile. Ad aprirla era stato Matteo Salvini che aveva annunciato come, in occasione della Festa della Liberazione, non avrebbe ...

La candidata sindaco di Fdi a Vibo Valentia ha accolto Caio Mussolini con un Saluto romano : Monta la polemica a Vibo Valentia per il "saluto romano" fatto dalla candidata a sindaco del centrodestra, Maria Limardo, durante un incontro aperto alla stampa nella sede di Fratelli d'Italia sita su corso Vittorio Emanuele III. In vista delle elezioni Europee del 26 maggio nella sede di Fdi sono stati presentati due candidati: Maria Rosaria La Grotta, già consigliere comunale a Vibo, e Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del duce ...

