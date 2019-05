Renault Ez-Pod - Una elettrica monoposto a guida autonoma

quattroruote

(Di giovedì 16 maggio 2019) Laesplora nuove forme di mobilità e presenta la Ez-Pod, concept di un veicolo elettricopensato per gli spostamenti brevi. Il progetto, svelato all'evento Viva Tech 2019 insieme all'iniziativa Paris Saclay Autonomous Lab, si ispira alle precedenti Ez-Go e Ez-Pro e rappresenta un puro esercizio di stile per analizzare le possibili evoluzioni future del mercato e in particolare quella che viene definita micro-mobility. La mobilità in tre metri quadrati. Il design speculare di frontale e coda e le dimensioni particolarmente contenute sono uno dei tratti distintivi, insieme ai colori accesi. Con una superficie limitata a tre metri quadrati la Ez-Pod può muoversi in spazi molto stretti ed è volutamente limitata nella velocità. L'ipotesi è quella di poter entrare anche in aree pedonali muovendosi a meno di 6 km/h oppure all'interno di strutture chiuse. Il ...