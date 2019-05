Playout B | Ghirelli | «Aspettiamo Lotito? C’è conflitto d’interesse»

Playout Serie B - Ghirelli non le manda a dire : “Conflitto di interessi da parte di Lotito” : “La decisione della Serie B sui play out doveva essere presa solo dopo che la giustizia endofederale aveva terminato il suo iter. Così si è sempre agito“. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Playout Serie B, ancora tanti punti interrogativi: l’intervento di Gravina “Non si capisce perché non si sia coinvolta la governance FIGC nella decisione ed ancora una volta si rischia di assestare un ...