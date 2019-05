Nel mirino di Paratici ci sarebbero Koulibaly | Pogba e Chiesa

Lara Comi indagata per finanziamento illecito - al vaglio dei pm altri versamenti : Nel mirino 40mila euro da imprenditore : Circa 31mila euro dal presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, quasi 38mila dall’ente Afol Città metropolitana: sono questi i finanziamenti illeciti che la Procura di Milano contesta all’eurodeputata di Forza Italia Lara Comi. La novità, però, è che quei 70mila euro complessivi potrebbero non essere gli unici soldi ricevuti dall’esponente berlusconiana. Perché oltre alla cifra ricevuta attraverso la sua società di ...

Striscia la Notizia - Nel mirino Wanda Nara : "Sapete com'era un giorno?" - le foto che rivelano tutto : Sotto a chi tocca, nella fattispecie a Wanda Nara, la moglie e l'agente di Mauro Icardi. È infatti la meravigliosa bionda a finire nel mirino di Striscia la Notizia, nel consueto servizio "Fatti e rifatti", a lei interamente dedicato e trasmesso nella puntata di mercoledì 15 maggio. La moglie di Ica

Chi sono gli italiani Nel mirino delle sanzioni economiche degli Stati Uniti : Fotografia: Saul Loeb / AFP / Getty Images Nel lungo e dettagliato elenco redatto e aggiornato dal Tesoro americano, composto da circa 8mila soggetti suddivisi burocraticamente tra persone fisiche, società e Stati nazionali sotto sanzioni economiche da parte della Casa Bianca di Donald Trump, per l’Italia compaiono anche i nomi di associazioni criminali come la ‘ndrangheta e camorra (indicate come ‘Ndrangheta Organisation e ...

Usa - Sos tutela reti Tlc.Cina Nel mirino : 0.05 Trump firma un ordine esecutivo che dichiara l'"emergenza nazionale" per le minacce contro la tecnologia americana. "Il presidente ha detto che l'amministrazione farà tutto il necessario per tenere al sicuro l'America e - spiega la Casa Bianca - proteggerla dagli avversari stranieri che attivamente e in modo crescente cercano di sfruttare le debolezze delle nostre infrastrutture per le telecomunicazioni". Il provvedimento può imporre ...

SPREAD OLTRE QUOTA 290 - SALVINI Nel MIRINO/ Tria : 'Nervosismo ingiustificato' : SPREAD OLTRE QUOTA 290 dopo i botta e risposta tra SALVINI e Di Maio, ira opposizioni. Tria parla di oscillazioni legate alle elezioni europee.

Chi c’è dietro la svolta a sinistra dei M5S E adesso Nel mirino finisce Rixi : La svolta dopo l’arrivo di Rubei alla strategia di Di Maio. La chiusura della campagna elettorale delle Europee a Roma con il vicepremier ma senza Beppe Grillo.

La Juventus fa la spesa in casa Barca : in tre Nel mirino : Juventus attivissima sul mercato, con un occhio di riguardo a quello spagnolo. Le ultime indiscrezioni danno i bianconeri su tre giocatori del Barca. I nomi sono quelli di Cillessen, portiere che ha già annunciato l’addio ai catalani al termine della stagione, Umtiti (chiuso dall’esplosione di Lenglet e dall’oramai imminente arrivo di De Ligt) e Rakitic, […] More

Lecce - l'Associazione persone down Nel mirino di una baby gang. Denunciati in tre : A Nardò in più occasioni danneggiata la sede e l'impianto di videosorveglianza. Dopo la denuncia, la polizia ha individuato la banda di giovanissimi

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 maggio 2019 : Ciro Nel mirino di Prisco : Angela teme che Franco possa compiere qualche sciocchezza e chiede a Ciro di tenerlo d'occhio. Sarà però il ragazzo a pagare le conseguenze del suo atto di coraggio.

L'istruttoria - Auto pubblicitarie Nel mirino dell'Antitrust : L'Agcm (Autorità garante concorrenza e del mercato) ha avviato un'istruttoria per stabilire se la società Vantage Group srl abbia o meno posto in essere pratiche commerciali scorrette. La società nel mirino dell'Autorità, infatti, pubblicizza un'offerta denominata "My car, no cost" che permetterebbe di acquistare Auto a costo zero (o fortemente ridotto) impegnandosi a corrispondere agli aderenti un rimborso mensile come remunerazione ...

Bologna - salvezza Nel mirino : la sfida contro il Parma live su Sky : Sono due le partite in programma questa sera e che chiudono la 36esima giornata di Serie A: i primi a scendere in campo in un derby tutto emiliano saranno Bologna e Parma, a cui poi seguirà la sfida di San Siro tra Inter e Chievo (clicca qui per sapere dove seguire il match tra nerazzurri […] L'articolo Bologna, salvezza nel mirino: la sfida contro il Parma live su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...

Calciomercato Inter - intreccio col PSG : sempre Dzeko Nel mirino - ma c’è l’ombra di Lukaku… : Domani la ghiotta possibilità di chiudere quasi definitivamente il discorso Champions League. L’Inter ospita a San Siro il fanalino di coda Chievo, già retrocesso in Serie B da qualche settimana. Ma i nerazzurri continuano a pensare anche al mercato. sempre incertezza sulla situazione Icardi, il nome che resta in pole per la sostituzione è ancora Edin Dzeko. La Gazzetta dello Sport odierna spiega un Interessante intreccio di mercato ...

L’Iran Nel mirino Usa - Pentagono manda missili Patriot e nave da guerra nel Golfo : Gli Usa hanno deciso di inviare batterie di missili antiaerei Patriot nel Medio Oriente, mentre crescono le tensioni con l'Iran. Inoltre la nave da guerra Arlington, che trasporta mezzi anfibi, velivoli ed elicotteri utilizzabili in vari tipi di operazioni militari, si unirà al gruppo di attacco della portaerei Abraham Lincoln nel Golfo, ha annunciato il Pentagono. Ad autorizzare il rafforzamento delle difese americane nell'area e' stato il capo ...

Astronomia : galassie antiche - la luce Nel mirino di Spitzer : Risalgono a poco più di 13 miliardi di anni fa e, nonostante la vetustà, il loro aspetto è sorprendentemente scintillante: sono 135 galassie distanti, tenute sotto controllo dal telescopio spaziale Spitzer della Nasa durante una campagna di osservazioni, dedicata ad investigare gli albori del cosmo. I dati di Spitzer hanno messo in evidenza che queste galassie sono particolarmente brillanti, rispetto a quanto ritenuto in precedenza; questa ...