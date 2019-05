Navigator Campania | bloccata la procedura concorsuale Le dichiarazioni di De Luca

leggioggi

(Di giovedì 16 maggio 2019) Dall’8 Maggio si è avviata ladel Concorsocon la chiusura dei termini del bando e la valutazione delle candidature ricevute in ogni Regione. La selezione deiperò ha subito un arresto: il Presidente Vincenzo Dee l’Assessore al lavoro e alle risorse umane Sonia Palmeri hanno dichiarato che la Regione non aderirà alla convenzione Anpal a causa della tipologia contrattuale, che farà ricadere gli aspiranti candidati in stato di disoccupazione al termine dei 2 anni stabiliti. Vediamo assieme tutte le informazioni in merito. I numeri del Concorso: le candidature in Regione Al termine delladi presentazione domande sono stati pubblicati i dati Anpal: 78.788 candidature ricevute, delle quali 13.001 solamente inper coprire i 471 posti disponibili nei 46 centri per l’impiego dislocati ...

